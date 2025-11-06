W lutym 2025 roku, w czasie trwania kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, ówczesny kandydat obywatelski złożył ważną obietnicę. Dziś do sprawy wrócił Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta.
Karol Nawrocki zapowiedział, że zajmie się kwestią obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu prezydenta. Mówił to podczas spotkania z wyborcami w Augustowie.
Prezydent spełnia obietnicę
Zgodnie ze swoją obietnicą, prezydent przedstawi projekt ustawy, który ma doprowadzić do obniżenia cen energii.
O decyzji prezydenta poinformował szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker.
Prezydent Karol Nawrocki przedstawi jutro kolejny projekt zapowiedziany w kampanii wyborczej. Zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury, Prezydent RP zaprezentuje projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33%. PO PIERWSZE POLSKA, PO PIERWSZE POLACY!
– napisał Szefernaker na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745080-prezydent-nawrocki-wraca-do-obietnicy-z-kampanii
