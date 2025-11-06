Władza gra podsłuchami? Sikorski złożył zeznania ws. Pegasusa. "Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał dzisiaj, że złożył w Prokuraturze Krajowej zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. „Mam nadzieję, że winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych dosięgnie prawo i sprawiedliwość” - podkreślił Sikorski.

Śledztwo dotyczące Pegasusa prowadzi specjalny zespół śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej, który sprawdza użycie tego oprogramowania w Polsce. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, badane są m.in. kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Śledztwo dotyczy też podejmowania bezprawnych działań „zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu Pegasus wobec określonych osób z powodów innych niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców”.

Złożyłem w Prokuraturze Krajowej zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów

— napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Szef resortu dyplomacji wyraził też nadzieję, że winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych dosięgnie prawo i sprawiedliwość.

Zapewnienia Tuska

Pod koniec października premier Donald Tusk potwierdził, że jego żona i córka zostały przesłuchane w śledztwie w sprawie nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus i mają status świadków. Szef rządu zapewnił, że nie zamierza ingerować w działania prokuratury i nie ma dostępu do materiałów postępowania.

Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 r. informacji przez działającą przy Uniwersytecie w Toronto grupę Citizen Lab Pegasusem byli inwigilowani m.in. mec. Roman Giertych (obecnie także poseł KO), prokurator Ewa Wrzosek i ówczesny senator KO Krzysztof Brejza (obecnie europoseł), a także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

W obiegu publicznym pojawiły się też informacje, że wśród osób inwigilowanych byli także prominentni politycy PiS.

maz/PAP/X

