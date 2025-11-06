Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał dzisiaj, że złożył w Prokuraturze Krajowej zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. „Mam nadzieję, że winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych dosięgnie prawo i sprawiedliwość” - podkreślił Sikorski.
Śledztwo dotyczące Pegasusa prowadzi specjalny zespół śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej, który sprawdza użycie tego oprogramowania w Polsce. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, badane są m.in. kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Śledztwo dotyczy też podejmowania bezprawnych działań „zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu Pegasus wobec określonych osób z powodów innych niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców”.
Złożyłem w Prokuraturze Krajowej zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa. Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów
— napisał Radosław Sikorski na platformie X.
Szef resortu dyplomacji wyraził też nadzieję, że winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych dosięgnie prawo i sprawiedliwość.
Zapewnienia Tuska
Pod koniec października premier Donald Tusk potwierdził, że jego żona i córka zostały przesłuchane w śledztwie w sprawie nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus i mają status świadków. Szef rządu zapewnił, że nie zamierza ingerować w działania prokuratury i nie ma dostępu do materiałów postępowania.
Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 r. informacji przez działającą przy Uniwersytecie w Toronto grupę Citizen Lab Pegasusem byli inwigilowani m.in. mec. Roman Giertych (obecnie także poseł KO), prokurator Ewa Wrzosek i ówczesny senator KO Krzysztof Brejza (obecnie europoseł), a także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.
W obiegu publicznym pojawiły się też informacje, że wśród osób inwigilowanych byli także prominentni politycy PiS.
CZYTAJ TEŻ:
— Paskudny wpis! Radosław Sikorski do ministra Kamińskiego: „Pisowski SBeku”. Co wyprowadziło europosła z równowagi?
— Sikorski próbuje straszyć PiS przypadkiem Sarkozy’ego. Cieszyński drwi: Mocny głos w sprawie osądzenia Rafała Trzaskowskiego
— Nielegalna komisja próbowała straszyć Pegasusem. Ziobro przyznał, że to on zainicjował jego zakup: „Państwo polskie nie miało narzędzi”
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745075-zeznania-sikorskiego-ws-pegasusa-zwyrole-sie-podniecali
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.