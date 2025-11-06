Rusza pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”, który rozpocznie się 22 listopada br. - zapowiedział dzisiaj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że program skierowany jest do wszystkich chętnych polskich obywateli. Generał Roman Polko, były dowódca GROM i były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz p.o. szef BBN stwierdził z kolei, że „wojsko doskonale wie, że tego nie udźwignie”.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozpoczęcie 22 listopada br. pilotażu programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Podkreślił, że realizacja problemu to sposób na zbudowanie odporności społecznej, informacji i nauki niezbędnych umiejętności dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego typu szkoleń.
Program „wGotowości”
Szef MON wyjaśnił, ma się on składać się z kilku modułów i dotyczyć „wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z tego skorzystać”. Zarówno najmłodszych - dzieci, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników i firm w formie szkoleń indywidualnych i grupowych a także seniorów.
Jak wyjaśnił, na ten moment program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że są w stanie przeszkolić w tym roku kilkanaście tysięcy osób a program osiągnie pełną gotowość na początku przyszłego roku.
Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych, siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytania sygnałów, znaków, alarmów, miejsc ukrycia jest bardzo potrzebne. To często jest działanie pozamilitarne, ale budujące obronę narodową, odporność społeczną
— podkreślił.
Szef MON przekazał, że program powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości” przygotowywany był od 6 miesięcy. Podkreślił, że zgłoszeń na szkolenie można dokonywać poprzez aplikację mObywatel. Podziękował również resortowi cyfryzacji za współpracę.
Gen Polsko krytykuje MON
Generał Roman Polko, były dowódca GROM i były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz p.o. szef BBN poproszony przez PAP o ocenę „wGotowości”, stwierdził, że „wojsko doskonale wie, że tego nie udźwignie”.
Wojsko powinno skupić się na werbunku i przeszkoleniu żołnierzy, którzy będą zabijać wroga; szkolenie ludności cywilnej z udzielania pierwszej pomocy czy zachowania w sytuacjach kryzysowych to kompetencje MSWiA
— ocenił były dowódca GROM gen. Roman Polko, komentując program „wGotowości”.
Wojsko nie może bezrefleksyjnie przyjmować wszelkich zadań, a minister obrony narodowej powinien znać swój zakres odpowiedzialności, wyznaczyć priorytety i skupić się na zadaniach konstytucyjnych, a nie na budowaniu wojskowej ochotniczej straży pożarnej, bo tak to wygląda
— powiedział gen. Polko.
Jak dodał, liderem projektu szkolenia osób, które nie wiążą swojego życia z wojskiem, tj. ludności cywilnej, pracowników firm, dzieci czy seniorów, powinno być Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W rozmowie z PAP podkreślił, że zadaniem MON nie jest obrona granic ani sprzątanie błota popowodziowego.
To MSWiA ma (w swojej gestii - PAP) kompetentne służby takie jak straż pożarną, policję i straż graniczną. Szkolenia z pierwszej pomocy czy przetrwania to kompetencje MSWiA
— powiedział Polko.
Zauważył, że GROM-owców z pierwszej pomocy medycznej szkolili ratownicy medyczni, bo to oni są fachowcami.
Zdaniem Polko wojsko ma się skupić na tym, co jest dla niego kluczowe – „jak w wyniku werbunku i szkolenia pozyskać żołnierzy, którzy będą zabijać wroga”.
Podkreślił także, że razi go zachęcanie do szkoleń rezerwistów gratyfikacjami pieniężnymi.
Gdy podkreśla się wielokrotnie czynnik finansowy, to tak, jakbyśmy kupowali żołdaka. Chodzi o to, by szkolenie opierało się na dobrej infrastrukturze, kompetentnych instruktorach i na właściwym wyposażeniu i sprzęcie, a z tym mamy problem
— ocenił gen. Polko.
CZYTAJ TEŻ:
— Zainaugurowano budowę fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku. Kosiniak-Kamysz: To wielki dzień dla bezpieczeństwa Polski
— Resort obrony zaprasza polskie firmy do współpracy. Błaszczak: „Dobrze wiedzieć, że motywuję MON do pracy”; „Pieniądze nagle się znalazły”
— Kosiniak-Kamysz chwali się „największą historyczną transformacją Sił Zbrojnych RP”. Błaszczak komentuje: Presja ma sens
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745073-mon-i-nowy-program-szkolen-gen-polko-wojsko-nie-udzwignie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.