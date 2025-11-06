WIDEO

Gorąco na komisji regulaminowej ws. immunitetu Ziobry! Upadł wniosek o zakończenie procedowania w związku z wadą formalną

Komisja regulaminowa zajęła się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, by następnie doprowadzić do zatrzymania i aresztowania posła PiS. „Ze względu na wadę formalną uniemożliwiającą procedowanie tego wniosku wnioskuję o zakończenie posiedzenia przedmiotowej komisji” - zaapelował poseł PiS Andrzej Śliwka.

Albo pan ma wniosek formalny, albo oddaję głos prokuratorom

— zwrócił sie do posła Śliwki przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z KO.

Ze względu na wadę formalną uniemożliwiającą procedowanie tego wniosku wnioskuję o zakończenie posiedzenia przedmiotowej komisji. Jeżeli właściwy prokurator będzie chciał przygotować i przedłożyć wniosek o uchylenie immunitetu oraz zastosowanie środka zapobiegawczego, to wtedy Sejm powinien podjąć działania. W tym momencie mamy do czynienia z wadą formalną

— mówił poseł PiS Andrzej Śliwka.

Opinia sejmowego eksperta

Wicedyrektor sejmowego biura ekspertyz i oceny skutków regulacji zaznaczył, że wniosek ws. uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze przekazał Waldemar Żurek, twierdząc wówczas, że to wniosek Prokuratora Krajowego, natomiast w załączniku oznaczył go jako wniosek kierownika zespołu śledczego numer 2 PK. Dwa dni później przyszło pismo, w którym Prokurator Generalny stwierdził, że to wniosek kierownika zespołu śledczego nr. 2 PK, a nie Prokuratora Krajowego. wobec tego ekspert sejmowy uznał, że wniosek spełnia warunki poprawności.

Następnie głosowano wniosek posła Śliwki o zakończenie obrad. Głosowało 15 posłów, 5 poparło wniosek posła Śliwki, a 10 było przeciw.

