Sędzia Barbara Piwnik w rozmowie z Wirtualną Polską krytykowała polityków, komentatorów i prawników, którzy uderzając w Zbigniew Ziobrę wzywają go, by… udowadniał swoją niewinność. „Jako prawnik chciałabym stanąć w centrum Warszawy i krzyczeć: ‘To nie ktoś ma udowadniać, obywatel swoją niewinność, tylko trzeba mu udowodnić w zgodny z prawem sposób przewidziany winę’” - mówiła Barbara Piwnik.
Nikt już nie jest w stanie zrozumieć tak naprawdę o co chodzi, a jeszcze - ze smutkiem to stwierdzam - przekazy, których źródłem informacji są politycy, komentatorzy, i co najgorsze prawnicy, wprowadzają często obywateli w błąd. Są nieodpowiedzialne, nie mające uzasadnienia w obowiązującym prawie i tytułem przykładu
— mówiła Barbara Piwnik.
Piwnik: To nie obywatel ma udowadniać swoją niewinność
Jeżeli ja słyszę pani poseł, prawnik, radca prawny, niestety moja była aplikantka, mówi o tym, że pan Ziobro mówiąc: „Zbychu bierz na klatę i udowodnij, że jesteś niewinny”, mówi to również, czy wpisuje na platformie, bo dziś społeczeństwo to platforma X i coraz bardziej obraźliwe komentarze każdego dnia, wicemarszałek Sejmu, który również pisze o tym, że przecież może udowodnić swoją niewinność, to ja jako prawnik chciałabym stanąć w centrum Warszawy i krzyczeć: „To nie ktoś ma udowadniać, obywatel swoją niewinność, tylko trzeba mu udowodnić w zgodny z prawem sposób przewidziany winę”
— mówiła sędzia.
Jeżeli my będziemy mówić o obywatelom, że mają udowadniać swoją niewinność, to ja tutaj taki apel chcę wystosować do każdego obywatela, który także komentuje na X, bierze udział w sądzie, czy pana Ziobro należy aresztować, czy nie, nie wiedząc o co chodzi, żeby każdy pomyślał, a jeżeli pewnego dnia ktoś przez jakąś niechęć do mnie, przez pomyłkę oskarży mnie o coś, złoży zawiadomienie, przyjdą po mnie o 6:00 rano i znajdę się w warunkach aresztu śledczego, to żeby każdy obywatel wiedział, że nie ma udowadniać swojej niewinności, że jemu trzeba w prawem sposób przewidziany udowodnić winę
— podkreśliła.
CZYTAJ TAKŻE:
— UJAWNIAMY. Sypie się opowieść głównego świadka ws. Funduszu Sprawiedliwości. Dlaczego Mraz kłamał ws. Ziobry?
— Zbigniew Ziobro w Budapeszcie: Donald Tusk jest otoczony ludźmi, o których można powiedzieć, że są złodziejami
— Stroi sobie żarty?! Wrzosek o Ziobrze: „Nikt nikogo ‘mordował’ nie będzie”. W komentarzach przypomniano śp. Barbarę Skrzypek
— TYLKO U NAS. Ziobro komentuje ustalenia wPolityce.pl ws. Mraza: Prowokator Giertycha został złapany na gorącym uczynku
tkwl/wp.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745068-sedzia-piwnik-to-nie-ziobro-ma-udowadniac-swoja-niewinnosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.