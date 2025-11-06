Kolejne osoby podpisały się pod apelem intelektualistów do posłów w obronie Zbigniewa Ziobry, byłego szefa MS. Nowe nazwiska to Czesław Bielecki, Jan Rokita i Marian Krzaklewski. Sygnatariusze chcą, aby posłowie, głosując w najbliższych dniach w sprawie uchylenia immunitetu Ziobry, wzięli pod uwagę chorobę nowotworową, z którą polityk walczy od dwóch lat. Wskazują, że tymczasowe aresztowanie polityka opozycji może doprowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia, a niewykluczone, że nawet do śmierci.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ważny apel intelektualistów do posłów ws. Ziobry! „Pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia i tym samym zagrożenie dla życia”
Prof. Andrzej Nowak, prof. Genowefa Grabowska, prof. Andrzej Przyłębski, prof. Zdzisław Krasnodębski, red. Bronisław Wildstein, Mariusz Pilis, prof. Tomasz Grosse, prof. Zbigniew Krysiak, prof. Anna Łabno, ks. prof. Waldemar Cisło, Jacek Saryusz-Wolski - to tylko niektóre nazwiska przedstawicieli środowiska naukowego, prawniczego, literackiego, politycznego, artystycznego, duchowieństwa etc., którzy podpisali się pod apelem do parlamentarzystów w związku z głosowaniem nad uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry. Jeśli tak się stanie, były szef MS może w najbliższych dniach zostać tymczasowo aresztowany.
My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do posłów wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o niewyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry
— czytamy.
Do sygnatariuszy dołączyli właśnie:
Czesław Bielecki, architekt, publicysta, były poseł
Prof. Ryszard Bugaj, ekonomista, b. doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Marian Krzaklewski, założyciel i były lider Akcji Wyborczej „Solidarność”, były poseł na Sejm RP
Krzysztof Piesiewicz, prawnik, scenarzysta filmowy, były senator RP
Jan Rokita, publicysta, były poseł na Sejm RP
Prof. Romuald Szeremietiew, historyk, ekspert ds. obronności, były wiceminister obrony narodowej
Uzasadniona obawa
Apel intelektualistów podyktowany jest „uzasadnioną obawą o zdrowie i życie człowieka”. Były minister, jak wskazano w liście, przeszedł ciężkie operacje, wciąż także poddawany jest koniecznym zabiegom.
Jego stan zdrowia wymaga systematycznej, specjalistycznej obserwacji i kontaktu ze stałym zespołem medycznym, który przeprowadza wspomniane zabiegi. Nie ulega wątpliwości, że pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia, i tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zagrożenie dla życia stwarzać będą także warunki panujące w areszcie, bowiem każda infekcja może skończyć się tragicznie
— czytamy w apelu.
Sygnatariusze proszą posłów, aby uwzględnili powyższe informacje, zanim podejmą decyzje mogące skutkować „nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry lub nawet jego śmiercią”.
aja/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745063-nowe-podpisy-pod-apelem-ws-ziobry-to-min-j-rokita
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.