„Donald Tusk realizuje swoje polityczne cele instrumentalizując prokuraturę dla żądzy zemsty i odwetu za to, że jako prokurator generalny nadzorowałem postępowania, które obnażyły złodziejstwo jego najbliższych współpracowników” - powiedział z Budapesztu na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości”.
Reporter Telewizji w Polsce24 Szymon Szereda pytał Zbigniewa Ziobrę o to, „kto miał wydać rozkaz, by dopaść Ziobrę”.
Szef szefów polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, czyli Donald Tusk. Na pewno jest to jego decyzja, tak samo, jak jego decyzją nielegalnie została przejęta prokuratura, a wcześniej media i kolejne instytucje. Donald Tusk realizuje swoje polityczne cele instrumentalizując prokuraturę dla żądzy zemsty i odwetu za to, że jako prokurator generalny nadzorowałem postępowania, które obnażyły złodziejstwo jego najbliższych współpracowników, jak np. p. Nowaka, p. Giertycha, p. marszałka Grodzkiego, p. Gawłowskiego, więc tych ludzi mógłbym wymieniać dalej. To wszystko jest najbliższy wianuszek ludzi złapanych przez organa ścigania w czasie naszych rządów na złodziejstwach i Donald Tusk na pewno jest żądny odwetu
— mówił.
Donald Tusk chce też w ten sposób eliminować opozycję na okoliczność nadchodzących wyborów. Wie, że niewiele ma do zaoferowania Polakom. Wczoraj zgodził się na drastyczny wzrost cen prądu, który nieuchronnie nastąpi w wyniku decyzji o zaostrzeniu celów klimatycznych. Jego sposobem rządzenia jest odwracanie uwagi od spraw istotnych i organizowanie igrzysk
— ciągnął dalej.
Poza tym mamy pierwszy rząd po 89. roku, który uznał, że prawo go nie obowiązuje, że będą stosować prawo tak, jak oni je rozumieją. Wprost to powiedział i to realizuje
— ocenił Ziobro.
„Kłamstwo ma krótkie nogi”
Reporter Telewizji wPolsce24 pytał go, jak wyglądają potencjalne realia procesu, który mógłby się odbyć przed polskim sądem. Zwłaszcza, że zeznania małego świadka koronnego Tomasza Mraza mogą być w tej sprawie niewiarygodne.
Dziś z uwagą przeczytałem te zeznania i nie są one dla mnie zaskoczeniem. One pokazują, że kłamstwo ma krótkie nogi i agent, prowokator Giertycha, który realizuje jego cele w tej sprawie, został złapany na gorącym uczynku kłamstw. To jak widać nie przeszkadza prokuraturze, by niewiarygodnego człowieka traktować z całą powagą. Giertych nie ukrywał tego. To jest człowiek skrajnie cyniczny, o takich psychopatycznych rysach. W czasie swojego wystąpienia w Kielcach zaraz po przejęciu władzy przez PO powiedział, że oni pracują nad zeznaniami świadków. Właśnie widzimy efekt tej pracy
— powiedział Ziobro.
Rzeczywiście, jeśli te informacje, które pozyskał p. redaktor Biedroń odpowiadają rzeczywistości, to wynika z tych zeznań, że p. Mraz w sposób oczywisty kłamał, dlatego, że opowiadał, iż na spotkaniu u mnie w domu nieopodal Warszawy, podejmowaliśmy decyzje o przygotowaniu 7. konkursu w ramach FS, że zleciłem jemu i MS prace nad konkretnymi projektami, które miały być w tym konkursie rozstrzygnięte i wtedy, kiedy zostaną te projekty już przygotowane, konkurs ma być uruchomiony. Tylko, że właśnie to im się „rypło”, bo okazuje się, że sama prokuratura ustaliła, iż spotkanie w moim domu było 13 sierpnia 2020 r., a konkurs, o którym mówi Mraz został uruchomiony w czerwcu 2020 r., czyli prawie trzy miesiące wcześniej
— podkreślił.
To oznacza, że wszystkie oferty już dawno zostały złożone, były już ocenione co najmniej formalnie, a być może już i merytorycznie. A więc nie mogłem na tym jedynym spotkaniu, w którym wówczas uczestniczyłem, zlecać przygotowania do czegoś, co już dawno było przygotowane, zlecać rozpisanie konkursu, który już trwał i zmierzał do finału. To wszystko się rozjeżdża, ale jak się kłamie, to się rozjeżdża. Prokuraturze to natomiast nie przeszkadza. Kłamstwa starają się ukryć, przeinterpretować, jak wyraźnie wskazuje wniosek o uchylenie mi immunitetu
— podkreślił Zbigniew Ziobro.
