TYLKO U NAS. Mec. Gomoła ws. Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości. "Mamy do czynienia z przestępstwem fałszywego oskarżenia"

Sprawdź Mecenas Adam Gomoła, obrońca ws. Funduszu Sprawiedliwości / autor: Telewizja wPolsce24
Pan minister Romanowski i pan minister Ziobro mieli usiłować przywłaszczyć te środki, a te środki zostały wstrzymane i potem po cichu odblokowane i są wypłacane tym podmiotom. Minister odpowiedzialny za to, czyli w tym przypadku zdaje się pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i nadzorujący to minister Adam Bodnar, są w tej samej sytuacji co minister Ziobro i minister Romanowski. Zatem należy im przedstawić zarzut przywłaszczenia 7,5 miliona złotych” - powiedział mecenas Adam Gomoła na antenie Telewizji wPolsce24. Obrońca ws. Funduszu Sprawiedliwości odniósł się do środków z FS, które trafiały do różnych podmiotów.

Zarzuty, które stawia się panu posłowi Ziobrze w 99 proc. funkcjonują już w przestrzeniach prawnych od dwóch lat. To są zarzuty tak naprawdę identyczne z tymi, które wcześniej stawiane…

