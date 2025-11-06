„Jeżeli stan zdrowia podejrzanego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym. Nikt nikogo ‘mordował’ nie będzie” - napisała na platformie X prokurator Ewa Wrzosek, odnosząc się do sytuacji Zbigniewa Ziobry. Sejmowa komisja ma dziś o godzinie 16:00 rozpatrywać sprawę uchylenia byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitetu, co miałoby umożliwić jego tymczasowe aresztowanie. Politycy opozycji mówią wprost, że może to spowodować pogorszenie stanu zdrowia Ziobry, a nawet sprowadzić zagrożenie życia chorego na nowotwór parlamentarzysty.
Choć Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, walczy z chorobą nowotworową i politycy PiS jasno wskazują, że umieszczenie w areszcie może pogorszyć jego stan zdrowia, a nawet spowodować zagrożenie życia (pytany o powrót parlamentarzysty do Polski prezes PiS Jarosław Kaczyński odparł: „po to, żeby go w istocie zamordowano?”), koalicja 13 grudnia nie kryje zadowolenia, że szykuje się kolejne polityczne „show”.
Prokurator Ewa Wrzosek (ta sama, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek, wieloletnią współpracownicę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Trzy dni po tym przesłuchaniu pani Barbara zmarła wskutek rozległego zawału serca) postanowiła „uspokoić” opinię publiczną.
Tym, którzy martwią się stanem zdrowia Ziobry w razie jego potencjalnego tymczasowego aresztowania. Jeżeli stan zdrowia podejrzanego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym. Nikt nikogo “mordował” nie będzie
— napisała Wrzosek na portalu X.
„Za grosz instynktu samozachowawczego”
Żarty czy zupełna powaga? Trudno powiedzieć. Nasuwa się natomiast pytanie, czy po takich deklaracjach akurat ze strony prokurator Wrzosek Zbigniew Ziobro na pewno może czuć się bezpiecznie.
Ona to pisze serio
— napisał Krzysztof Feusette, publicysta Telewizji wPolsce24.
Niektórzy nie mają za grosz instynktu samozachowawczego. Pani prokurator, która chwilę temu musiała tłumaczyć się z przesłuchania pani Skrzypek, uznała za konieczne, by zabrać głos w sprawie Ziobry i zapewnić, że „nikt nikogo mordować nie bedzie”
— skomentowała Kamila Baranowska.
To jeszcze zobaczymy
— ocenił Jacek Liziniewicz.
Taaaa, tak jak AŚ w Bytomiu z oddziałem szpitalnym, gdzie został skierowany mój Klient z problemem okulistycznym, a tam w ogóle nie było lekarza okulisty
— podkreślił prawnik Filip Wołoszczak.
Barbara Skrzypek zmarła na zawał 2 dni po twoim wielogodzinnym jej przesłuchaniu, nie zgodziłaś się na obecność pełnomocnika podczas przesłuchania. Macie krew na rękach, a teraz chcecie samo zrobić choremu na raka Zbigniewowi Ziobrze, po fikcyjnych zarzutach.
— napisał internauta Waldemar Kowal.
