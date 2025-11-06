Skandaliczne słowa ministra Andrzeja Domańskiego ws. Zbigniewa Ziobry, w których z wyraźnym zadowoleniem wyrażał schadenfreude z powodu problemów b. szefa MS, zostały bardzo mocno skrytykowane prez komentatorów w mediach społecznościowych. „Andrzej Domański naśmiewa się z chorego na nowotwór człowieka. Niebywały poziom zezwierzęcenia, nawet jak na członka Platformy Obywatelskiej” - napisał Janusz Cieszyński. Słowa Domańskiego nie spodobały się nawet szefowej koalicyjnego klubu Lewicy Annie Marii Zukowskiej, która napisała na X, że „Nowotwór to chyba nie powinien być powód do heheszków, niezależnie od tego, kto go ma”. „Wiele wskazuje na to, że D. Tusk i jego ludzie mają wkalkulowane to, że Z. Ziobro może umrzeć w areszcie. Jest taka teza, że tego chcą, no i zaczyna brakować argumentów, aby z nią polemizować” - ocenił z kolei publicysta Piotr Gursztyn.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapewnił w Polsat News, że nie zadrży mu ręka w kontekście głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wnioskiem o areszt tymczasowy.
Dla takich chwil warto być w polityce. To jest też sens bycia w polityce
— powiedział szef MFiG.
Andrzej Domański nie potrafił w Polsat News ukryć schadenfreude z powodu głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wnioskiem o areszt tymczasowy dla byłego ministra sprawiedliwości.
„Czyste zezwierzęcenie”
Skandaliczne słowa ministra Andrzeja Domańskiego odbiły się głośnym echem w mediach społecznościowych, gdzie komentatorzy oceniali je niezwykle krytycznie.
Obrzydliwe słowa Andrzeja Domańskiego. Obrzydliwe. Ktoś tak się zachowujący, nigdy nie powinien być ministrem polskiego rządu. Sądzę, że pan Domański nie chciałby, żeby spotkała go nawet część tego, co spotyka Zbigniewa Ziobrę
— napisała b. premier Beata Szydło.
Bezczelny! Minister z ekipy Tuska przyznaje otwarcie, że ściganie posłów opozycji jest dla niego „sensem polityki” i „sensem bycia w polityce”. Polska nie miała dotąd tak zdziczałej władzy jak obecna menażeria…
— podkreślił Mariusz Kamiński.
Andrzej Domański naśmiewa się z chorego na nowotwór człowieka. Niebywały poziom zezwierzęcenia, nawet jak na członka Platformy Obywatelskiej
— ocenił Janusz Cieszyński.
Nowotwór to chyba nie powinien być powód do heheszków, niezależnie od tego, kto go ma
— wskazywała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.
Czyste zezwierzęcenie. Zamiast zajmować stanowisko ministra polskiego rządu powinien zostać poważnie przebadany…
— napisał Jan Kanthak.
Ja zajmuję się polityką by Polska rosła bezpieczna, bogata, wpływowa i dumna, a Polacy byli zamożni. Zajmowanie się idiotyzmami serwowanymi przez Koalicję Obywatelską należy do przykrych obowiązków zawodowych. Wypowiedź min. Domańskiego pokazuje poziom zidiocenia i nienawiści Tuskowego obozu politycznego
— podkreślił Tobiasz Bocheński.
„Smutne życie ma pan minister”
„Są takie chwile dla których się żyje” - mówi Andrezj Domański o wniosku o areszt dla Ziobry. Jeśli dla kogoś zemsta staje się głównym celem i jedyną motywacją w polityce, to znaczy, że coś poszło mocno nie tak. Niestety
— oceniła Kamila Baranowska.
Każdy ma takie „chwile, dla których się żyje, dla których warto być w polityce” na jakie go stać…
— napisał Grzegorz Jasiński.
„Są takie chwile dla których się żyje”. Myślę, że w rankingu cytatów z najnowszej politycznej historii Polski będzie całkiem wysoko
— ocenił Marcin Fijołek.
Smutne życie ma pan minister, skoro „żyje dla takich chwil”, jak głosowanie ws. immunitetu posła opozycji. Nie dla rodziny, zwiedzania świata, nie dla poprawy stanu finansów publicznych i pomocy ludziom, ale, by oponent trafił choćby na chwilę za kraty. Wyśmiewanie nowotworu? Zideologizowany eunuch bez własnego zdania i jakichkolwiek właściwości
— podkreślił Grzegorz Wszołek.
„Mają wkalkulowane, że Ziobro może umrzeć w areszcie”
Wiele wskazuje na to, że D. Tusk i jego ludzie mają wkalkulowane to, że Z. Ziobro może umrzeć w areszcie. Jest taka teza, że tego chcą, no i zaczyna brakować argumentów, aby z nią polemizować
— wskazuje Piotr Gursztyn.
Jakże to żałosne i w sumie smutne - wejść do polityki i żyć jedynie dla zemsty politycznej i znęcania się nad oponentami z patriotycznej opozycji
— ocenił Oskar Szafarowicz.
Dobrze, że minister Domański się odkrył i pokazał prawdziwą twarz Koalicji Obywatelskiej. Nikt nie ma złudzeń co do tego, że sytuacja wokół Ziobry staje się dla władzy spektaklem organizowanym dla zaspokojenia najniższych potrzeb ludzi, którzy stali się radykalną sektą i prezentują mechanizmy typowe dla takich środowisk. Oni czekają na tragedię, chcą ją sprowokować i wywołać celowo. Tylko to ich zaspokoi. Czyste zło
— zauważył Artur Ceyrowski.
Dzicz
— skwitował Wojciech Biedroń.
