TYLKO U NAS. Kempa o działaniach ekipy Tuska względem Ziobry. "Chcą doprowadzić do jego śmierci"; "Jest potrzebny Polsce żywy"

Doradca prezydenta RP Beata Kempa w programie "Kontra Płużańskiego" na antenie Telewizji wPolsce24
Zawsze znajdzie się taki Mraz i na podstawie jego zeznań będzie można załatwić każdego w naszym kraju. To o to chodzi. W sprawie pana ministra Ziobry nie chodzi o żadną sprawiedliwość. Chodzi o zemstę” - powiedziała doradca prezydenta RP Beata Kempa w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do ścigania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez ekipę Koalicji 13 Grudnia.

Na początek została poruszona kwestia Tomasza Mraza, głównego świadka ws. przeciwko Zbigniewowi Ziobrze.

Przede wszystkim pan Mraz powinien się zastanowić, co robi. Składa fałszywe zeznania, bezpodstawne oskarżenia. Proste śledztwo dziennikarskie pokazuje tak dalece wysoce niespójność materiału dowodowego, niespójność jego zeznań również w tym zakresie, że naprawdę nie trzeba być prokuratorem, czy sędzią, wysokiej klasy prawnikiem, żeby to jednoznacznie ocenić…

