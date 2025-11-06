„Kwestie fundacji będziemy wyjaśniać na kolejnej konferencji prasowej” - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu, odnosząc się do pytania o finansowanie kilku fundacji z Funduszu Sprawiedliwości, które nie powinny otrzymywać środków. Podmioty zostały wskazane we wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry.
Dziś dojdzie do głosowania ws. odebrania immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany m.in. o nieprawidłowości w przekazywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Okazało się, że jego następcy Adam Bodnar i Waldemar Żurek mieli kontynuować praktykę, za którą chcą teraz dopaść Ziobrę. Wśród wskazanych fundacji, które dostawały bezprawnie pieniądze, miały znajdować się cztery, które otrzymywały fundusze także za czasów rządów Koalicji 13 Grudnia.
Żurek o pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości
Żurek został zapytany o tę kwestię.
Kwestie fundacji będziemy wyjaśniać na kolejnej konferencji prasowej. Tam zostanie bardzo dokładnie i precyzyjnie wyjaśnione to, że pojawiają się półprawdy i przekłamania wśród informacji, które pojawiają się w sieci. Badamy sytuację, ale chcę bardzo precyzyjnie pokazać państwu, nie w dwóch minutach, na czym polega półprawda, która jest powielana w mediach dotyczącą tych fundacji. To wszystko jest pod kontrolą pierwszego tygodnia urzędowania
— powiedział.
Dodał również:
Fundusz Sprawiedliwości i jego funkcjonowanie leży mi na sercu. Jest szereg organizacji, o uznanym autorytecie, które od wielu lat pomagają obywatelom i brały udział także w tych konkursach. Musimy pamiętać, że ci, którzy tam działali dla listka figowego, dawali środki na prawidłowo funkcjonujące podmioty oraz środki, które były skręcane. Wyjaśnimy to na następnej konferencji.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Łaskawca! Żurek nie odbierze garnków gospodyniom. Lewandowski punktuje jego hipokryzję: Pieniądze wypłacało także wasze Ministerstwo
— Bodnar i Żurek mieli dalej finansować z FS fundacje, które zostały wskazane w zarzutach przeciwko Ziobrze. „Gigantyczna kompromitacja”
xyz/MS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745037-zurek-sciga-ziobre-za-to-co-sam-robi-minister-odpowiada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.