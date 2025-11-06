„Ogłaszam alert w służbie zdrowia. Zabiegi są odwoływane. Szpitale są bez pieniędzy. To efekt nieudolności rządów Donalda Tuska” - powiedział w zamieszczonym na X nagraniu były premier Mateusz Morawiecki.
NFZ znajduje się na skraju wydolności! Placówki medyczne przestały przyjmować nowych pacjentów, nawet tych, którzy mierzą się z rakiem. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski przekazał PAP, że do NIL wpływają informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również onkologicznych, i przekładają leczenie na przyszły rok. Jak powiedział, niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia nielimitowane, jeśli utraciły możliwość kredytowania świadczeń. Podkreślił, że większość ograniczeń jest wprowadzana „na gębę”. Jako przykład podał zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski mówił w Polsat News, że pacjenci, w tym onkologiczni, nie są przyjmowani na oddziałach szpitalnych. Falsyfikował też oświadczenie Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, twierdząc, że Naczelna Izba Lekarska ma inne informacje.
Alert w służbie zdrowia
Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tych zatrważających informacji w specjalnie zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu wideo.
Ogłaszam alert w służbie zdrowia. Zabiegi są odwoływane. Szpitale są bez pieniędzy. To efekt nieudolności rządów Donalda Tuska
— mówi na nagraniu Mateusz Morawiecki.
Rekordowa dziura w NFZ zbiera okrutne żniwa. Coraz więcej szpitali w Polsce wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Zamiast zapraszać ich na sale operacyjne, muszą zaprosić ich do wyjścia. Mamy dopiero początek listopada, a już skończyły się środki na ratowanie zdrowia i życia Polaków. A rząd? Rząd zamiast skutecznie rządzić państwem, uprawia propagandę
— zaznacza lektor.
Panie Donaldzie, niech pan to powie prosto w oczy lekarzom, którzy nie mogą leczyć, albo chorym, którzy musieli pozostać w domach. A najlepszą przysługę Polsce, Polkom i Polakom zrobicie po prostu… odchodząc
— podkreślił lektor w wideo byłego premiera.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745036-dramat-sluzby-zdrowia-morawiecki-efekt-nieudolnosci-tuska
