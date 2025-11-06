„Naczelna Izba Lekarska alarmuje: szpitale w całej Polsce odwołują zabiegi, w tym zabiegi onkologiczne! To już nie jest pojedynczy kryzys — to systemowa zapaść, do której doprowadził ten rząd swoją biernością i brakiem odpowiedzialności” - napisał na platformie X były wicepremier Mariusz Błaszczak.
NFZ znajduje się na skraju wydolności! Placówki medyczne przestały przyjmować nowych pacjentów, nawet tych, którzy mierzą się z rakiem. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski przekazał PAP, że do NIL wpływają informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również onkologicznych, i przekładają leczenie na przyszły rok. Jak powiedział, niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia nielimitowane, jeśli utraciły możliwość kredytowania świadczeń. Podkreślił, że większość ograniczeń jest wprowadzana „na gębę”. Jako przykład podał zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów.
Do tych szokujących informacji odniósł się w mediach społecznościowych były wicepremier i szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.
Naczelna Izba Lekarska alarmuje: szpitale w całej Polsce odwołują zabiegi, w tym zabiegi onkologiczne! To już nie jest pojedynczy kryzys — to systemowa zapaść, do której doprowadził ten rząd swoją biernością i brakiem odpowiedzialności. Rząd obiecywał „rekordowe nakłady” na ochronę zdrowia, a tymczasem w budżecie NFZ mamy dziurę, której nikt nie potrafi załatać. Warto przypomnieć słowa minister zdrowia, która z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że 30% szpitali można by było zamknąć. Wygląda na to, że rząd przygotowuje się do prywatyzacji służby zdrowia – kosztem zdrowia i życia Polaków
— napisał wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
„NFZ zbankrutował”
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski mówił w Polsat News, że pacjenci, w tym onkologiczni, nie są przyjmowani na oddziałach szpitalnych. Falsyfikował też oświadczenie Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, twierdząc, że Naczelna Izba Lekarska ma inne informacje.
Mamy informację o tym, że odsyłani są rzeczywiście z kwitkiem pacjenci, w tym również pacjenci chorzy onkologicznie. Mamy do czynienia z prostym schematem. Kończy się rok, więc braknie pieniędzy, ale w tym roku wyjątkowo trzeba powiedzieć mocnymi słowami, że NFZ po prostu zbankrutował i teraz rządzący, zamiast walczyć o to, żeby dosypać pieniędzy i zapewnić zdrowie naszym pacjentom, walczą o zrzucenie odpowiedzialności. Przed tym programem ukazał się komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia, w którym Ministerstwo twierdzi, że nie potwierdza tego, że pacjenci onkologiczni odsyłani są z kwitkiem. My mamy inne informacje, mamy dane świadczące o tym, że że ci pacjenci są odsyłani. Zresztą sami pacjenci wiedzą o tym, że są odsyłani. Jeżeli rzeczywiście Ministerstwo nie ma takiej wiedzy, a my ją posiadamy, to znaczy co najmniej, że powinniśmy pozostawać w dialogu i przekazać Ministerstwu tę wiedzę, a Ministerstwo dialogu ze środowiskiem lekarskim obecnie nie prowadzi
— mówił dr Łukasz Jankowski.
Jego słowa skomentowała w mediach społecznościowych była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, mówi wprost: „Pacjenci, w tym ONKOLOGICZNI, są odsyłani z kwitkiem”, a „w tym roku NFZ po prostu zbankrutował”
— zaznaczyła na X b. minister zdrowia Katarzyna Sójka.
