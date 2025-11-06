Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapewnił, że nie zadrży mu ręka w kontekście głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wnioskiem o areszt tymczasowy. „Dla takich chwil warto być w polityce. To jest też sens bycia w polityce” - powiedział szef MFiG.
Andrzej Domański nie potrafił w Polsat News ukryć schadenfreude z powodu głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wnioskiem o areszt tymczasowy dla byłego ministra sprawiedliwości.
Nie, są takie chwile, dla których się żyje i z całą pewnością mi ręka nie zadrży. Czasem można się zastanawiać, czy warto być w polityce, czy nie, ale dla takich chwil, dla takich głosowań, do głosowania za sprawiedliwością, za rozliczeniem osób, które dopuszczały się strasznych, karygodnych, jeśli chodzi chociażby o Fundusz Sprawiedliwości, rzeczy. Z całą pewnością mi ręka nie zadrży i dla takich chwil warto być w polityce. To jest też sens bycia w polityce
— powiedział Andrzej Domański.
„Raz jest chory, raz jest zdrowy”
Odniósł się również do słów Przemysława Czarnka, który stwierdził, że ataki na Ziobrę są „bestialstwem”, a rządzący chcą „dojechać chorego człowieka”, a wszystko jest „zemstą polityczną”.
Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi już ponad 20 postępowań dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Pan Ziobro raz jest chory, raz jest zdrowy. Zwykle jest chory wtedy, kiedy ma się stawiać przed komisjami, czy ma faktycznie stanąć twarzą w twarz z tym, czego dokonał jako minister sprawiedliwości. Te afery, te przekręty muszą być i będą rozliczone
— podkreślił minister finansów i gospodarki.
Wybuch radości i satysfakcji u wysokiego przedstawicela obecnego rządu jest w tym kontekście bardzo znamienny.
maz/PAP
