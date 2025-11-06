Po pół roku urzędowania kanclerza Niemiec Friedricha Merza z jego pracy niezadowolonych jest 72 proc. Niemców, a zadowolonych - 25 proc. - wynika z badania instytutu Forsa. W sondażu partyjnym blok chadecki Merza, CDU/CSU, pozostaje o dwa punkty procentowe za prawicowo-populistyczną AfD.
W drugiej połowie lipca 32 proc. Niemców wyrażało zadowolenie z pracy szefa rządu w cyklicznym badaniu Forsa, a 64 proc. oceniało ją negatywnie.
Szef instytutu Manfred Guellner uważa, że niskie poparcie dla chadeckiego kanclerza związane jest z tym, że coraz więcej Niemców postrzega sytuację gospodarczą za największą bolączkę kraju. Obecnie 60 proc. respondentów uznaje za problem numer jeden stan gospodarki. To wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu z badaniem opublikowanym w październiku.
AfD na czele sondażu
W najnowszym sondażu partyjnym instytutu Forsa prowadzi AfD z wynikiem 26 proc. Na drugim miejscu jest CDU/CSU z poparciem na poziomie 24 proc. Kolejne miejsca zajmują socjaldemokratyczna SPD (14 proc.), Zieloni (12 proc.) oraz Lewica (12 proc.). To ostatnie ugrupowanie jest popularne wśród młodych Niemców - chęć głosowania na nie wyraża 39 proc. uczniów i studentów.
Merz, który przewodzi koalicji CDU/CSU z SPD, jest kanclerzem od 6 maja. Na stanowisku szefa rządu zastąpił socjaldemokratę Olafa Scholza.
CZYTAJ TEŻ:
— Merz wyklucza współpracę z AfD. Nazywa partię „głównym przeciwnikiem” CDU. Ale? Sprzeciwia się pomysłowi delegalizacji
— Kanclerza Niemiec czekają poważne problemy? Friedrich Merz pozwolił sobie na kontrowersyjne słowa o migrantach
— Niemcy uzyskali jednak wyłączenie z amerykańskich sankcji i podtrzymują współpracę z Rosją
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745025-wiekszosc-niemcow-zle-ocenia-rzady-merza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.