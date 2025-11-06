Większość Niemców źle ocenia rządy kanclerza Friedricha Merza! Główna bolączka kraju? Zła sytuacja gospodarcza!

Po pół roku urzędowania kanclerza Niemiec Friedricha Merza z jego pracy niezadowolonych jest 72 proc. Niemców, a zadowolonych - 25 proc. - wynika z badania instytutu Forsa. W sondażu partyjnym blok chadecki Merza, CDU/CSU, pozostaje o dwa punkty procentowe za prawicowo-populistyczną AfD.

W drugiej połowie lipca 32 proc. Niemców wyrażało zadowolenie z pracy szefa rządu w cyklicznym badaniu Forsa, a 64 proc. oceniało ją negatywnie.

Szef instytutu Manfred Guellner uważa, że niskie poparcie dla chadeckiego kanclerza związane jest z tym, że coraz więcej Niemców postrzega sytuację gospodarczą za największą bolączkę kraju. Obecnie 60 proc. respondentów uznaje za problem numer jeden stan gospodarki. To wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu z badaniem opublikowanym w październiku.

AfD na czele sondażu

W najnowszym sondażu partyjnym instytutu Forsa prowadzi AfD z wynikiem 26 proc. Na drugim miejscu jest CDU/CSU z poparciem na poziomie 24 proc. Kolejne miejsca zajmują socjaldemokratyczna SPD (14 proc.), Zieloni (12 proc.) oraz Lewica (12 proc.). To ostatnie ugrupowanie jest popularne wśród młodych Niemców - chęć głosowania na nie wyraża 39 proc. uczniów i studentów.

Merz, który przewodzi koalicji CDU/CSU z SPD, jest kanclerzem od 6 maja. Na stanowisku szefa rządu zastąpił socjaldemokratę Olafa Scholza.

maz/PAP

