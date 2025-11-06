Poseł PiS Marcin Romanowski, korzystający z prawa do azylu na Węgrzech, skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 najnowsze ustalenia tej stacji i portalu wPolityce.pl dot. głównego „świadka” ws. Funduszu Sprawiedliwości. „Jak patrzy się na to, co jest w tym śledztwie - ja oczywiście miałem ograniczony dostęp do tych materiałów, po tym bezprawnym zatrzymaniu mnie w lipcu, natomiast już na samej podstawie tego ograniczonego materiału można z całą pewnością powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze spreparowaniem dowodów, a sprawa, którą opisujecie, jest jednym z wielu przykładów, gdzie mamy do czynienia z kłamstwami, niespójnościami. W tym wypadku są one jasne i oczywiste” - mówił były wiceminister sprawiedliwości.
Dziennikarze telewizji wPolsce24 oraz portalu wPolityce.pl ustalili, że zeznania Tomasza Mraza, „skruszonego” lub jak niektórzy mówią zastraszonego, byłego dyrektora z Funduszu Sprawiedliwości, są pełne nieścisłości, a niektóre nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tak ma się rzecz z jednym z najbardziej kluczowych zeznań urzędnika, które dotyczy rzekomego spotkania w domu Zbigniewa Ziobry
Gorący komentarz Marcina Romanowskiego!
Samo sformułowanie, że można komuś zarzucić w tym wypadku ustawianie konkursów, jest samo w sobie bzdurą na poziomie prawnym. Zgodnie z ustawą, ostatnio potwierdził to Trybunał Konstytucyjny, to minister - w tamtym wypadku ja - podejmował decyzje, a nie komisje, które miały być rzekomo ustawiane. Myślę, że na poziomie kwalifikacji prawnej przede wszystkim żaden z tych zarzutów, które stawia nielegalna prokuratura, nie trzyma się kupy
— opowiedział na gorąco Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, który jako wiceminister sprawiedliwości odpowiadał właśnie za Fundusz Sprawiedliwości i za co jest ścigany przez obecną władzę! Poseł PiS korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.
Czytałem ten materiał i jak pan redaktor zauważa, również na poziomie prostych faktów są to po prostu bzdury i kłamstwa. To pokazuje, że te wyjaśnienia w tym zakresie, nie mogę oczywiście mówić tego publicznie, bo to jest tajemnica śledztwa, natomiast w wielu innych obszarach, to stek bzdur, kłamstw i manipulacji. Zahaczenie się o jakąś prawdziwą informację, zdarzenie, fakt, żeby potem kompletnie o 180 stopni odwrócić jego znaczenie
— komentował dalej Romanowski.
Widzimy, że to od początku do końca ordynarna ustawka i każdy kolejny dzień, jak media zajmują się tą sprawą, jak wypływają kolejne informacje, tylko to potwierdza
— dodał.
Pan Roman Giertych sam to przyznał na jednym spotkaniu w Kielcach, że pracuje nad zeznaniami. Rzeczywiście, jak patrzy się na to, co jest w tym śledztwie - ja oczywiście miałem ograniczony dostęp do tych materiałów, po tym bezprawnym zatrzymaniu mnie w lipcu, natomiast już na samej podstawie tego ograniczonego materiału można z całą pewnością powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze spreparowaniem dowodów, a sprawa, którą opisujecie, jest jednym z wielu przykładów, gdzie mamy do czynienia z kłamstwami, niespójnościami. W tym wypadku są one jasne i oczywiste
— wskazywał.
Zresztą w moim wniosku o uchylenie immunitetu z lutego tego roku te same kłamstwa i manipulacje były powtarzane
— zaznaczył były wiceminister.
Dorwać Ziobrę
Marcin Romanowski nie ma więc wątpliwości, iż „całokształt tej sprawy pokazuje, ze chodzi tutaj wyłącznie o dorwanie ministra Ziobry, o zemstę polityczną na człowieku, który ścigał przestępców”.
Chęć usunięcia i anihilacji każdego, kto może zagrozić władzy Tuska
— powiedział.
Przekazują pieniądze tym samym organizacjom
Nawiązując do innych nowych informacji, były wiceszef MS zauważył, że obecne władze resortu przekazują środki w ramach Funduszu Sprawiedliwości dokładnie tym samym organizacjom, z którymi on podpisał umowy i za które to umowy chcą go zamknąć w więzieniu!
Ja mam zarzut usiłowania, że chciałem im przekazać. Natomiast oni rzeczywiście je przekazują. To jest rzecz niebywała
— spuentował.
