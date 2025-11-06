Jabłoński składa interpelację. "Joński ucieka przed pytaniami – trzeba więc zadać te pytania prokuraturze"; "Ludzie czekają na odpowiedź"

Dariusz Joński
Dariusz Joński, w miniaturze wpis posła PiS Pawła Jabłońskiego z interpelacją / autor: Fratria/X

D. Joński ucieka przed pytaniami – trzeba więc zadać te pytania prokuraturze” - napisał w serwisie X poseł PiS Paweł Jabłoński, informując o złożeniu interpelacji. „Ludzie czekają na odpowiedź” - zaznaczył parlamentarzysta i prawnik.

Przypomnijmy, portal Goniec podał tydzień temu, że skazany w 2022 r. na 6 lat pozbawienia wolności za oszustwa polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Andrzej R., który ostatecznie został zatrzymany w 2025 r., latami miał utrzymywać bliskie relacje z europosłem KO Dariuszem Jońskim.

Według Gońca Andrzej R. miał wspierać Jońskiego w tworzeniu Inicjatywy Polskiej, której europoseł był wiceprzewodniczącym.

Wedle relacji finansował Jońskiemu kupno telefonu komórkowego, ekspresu do kawy, garnituru, oprawki do okularów. A także wycieczki, zagraniczne wyjazdy, możliwość korzystania z samochodu

— czytamy.

Tego samego dnia Joński poinformował na platformie X, że „w związku z oszczerstwami i pomówieniami” zawartymi w artykule Gońca kieruje sprawę do sądu, domagając się „przeprosin i wpłaty 50 000 zł na WOŚP”.

Mało tego, na antenie TVP Info w likwidacji europoseł KO rzucił:

Obetnę każdemu pisowcowu ręce jeśli będzie atakował moją rodzinę, bo mam dość tych ataków i nie zgadzam się na to.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Joński rzuca groźbami w rozmowie z Wysocką-Schnepf: „Obetnę każdemu pisowcowu ręce jeśli będzie atakował moją rodzinę”

Jabłoński pyta o śledztwo

W tej sprawie reagowali i zadawali głośno pytania posłowie PiS. Ze strony władz KO brak jednak jakichkolwiek reakcji. Dlatego Paweł Jabłoński postanowił skierować interpelację ws. Jońskiego.

D. Joński ucieka przed pytaniami – trzeba więc zadać te pytania prokuraturze. Panie prokuratorze Żurek – czy wszczęliście śledztwo ws. informacji o możliwej korupcji Dariusza Jońskiego, ujawnionych przez Gońca? Czy ścigacie tylko opozycję – a swoich nie ruszacie?

— napisał poseł PiS w serwisie X, zamieszczając również skan interpelacji.

Interpelacja wysłana – ludzie czekają na odpowiedź

— dodał.

olnk/X/PAP/TVP Info w likwidacji

