„D. Joński ucieka przed pytaniami – trzeba więc zadać te pytania prokuraturze” - napisał w serwisie X poseł PiS Paweł Jabłoński, informując o złożeniu interpelacji. „Ludzie czekają na odpowiedź” - zaznaczył parlamentarzysta i prawnik.
Przypomnijmy, portal Goniec podał tydzień temu, że skazany w 2022 r. na 6 lat pozbawienia wolności za oszustwa polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Andrzej R., który ostatecznie został zatrzymany w 2025 r., latami miał utrzymywać bliskie relacje z europosłem KO Dariuszem Jońskim.
Według Gońca Andrzej R. miał wspierać Jońskiego w tworzeniu Inicjatywy Polskiej, której europoseł był wiceprzewodniczącym.
Wedle relacji finansował Jońskiemu kupno telefonu komórkowego, ekspresu do kawy, garnituru, oprawki do okularów. A także wycieczki, zagraniczne wyjazdy, możliwość korzystania z samochodu
czytamy.
Tego samego dnia Joński poinformował na platformie X, że „w związku z oszczerstwami i pomówieniami” zawartymi w artykule Gońca kieruje sprawę do sądu, domagając się „przeprosin i wpłaty 50 000 zł na WOŚP”.
Mało tego, na antenie TVP Info w likwidacji europoseł KO rzucił:
Obetnę każdemu pisowcowu ręce jeśli będzie atakował moją rodzinę, bo mam dość tych ataków i nie zgadzam się na to.
Jabłoński pyta o śledztwo
W tej sprawie reagowali i zadawali głośno pytania posłowie PiS. Ze strony władz KO brak jednak jakichkolwiek reakcji. Dlatego Paweł Jabłoński postanowił skierować interpelację ws. Jońskiego.
D. Joński ucieka przed pytaniami – trzeba więc zadać te pytania prokuraturze. Panie prokuratorze Żurek – czy wszczęliście śledztwo ws. informacji o możliwej korupcji Dariusza Jońskiego, ujawnionych przez Gońca? Czy ścigacie tylko opozycję – a swoich nie ruszacie?
— napisał poseł PiS w serwisie X, zamieszczając również skan interpelacji.
Interpelacja wysłana – ludzie czekają na odpowiedź
— dodał.
