Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej najczęściej wskazywanym przez Polaków „drugim wyborem” okazała się Nowa Lewica, którą poparło 19,99 proc. badanych, na kolejnym miejscu znalazły się Konfederacja (17,61 proc.) i PSL (10,59 proc.) - przekazał w portal Business Insider.
Jak poinformował portal Business Insider, Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała sondaż, przeprowadzony dla portalu Stan360.
Badacze zapytali respondentów, na kogo oddaliby głos, gdyby ich pierwsza wybierana partia nie brała udziału w wyborach parlamentarnych
— przekazał „BI”.
Eksperci podkreślają, że tego rodzaju sondaże, choć nie odzwierciedlają bezpośrednio realnych wyborów, to pozwalają lepiej zrozumieć strukturę elektoratów i potencjalne przepływy między ugrupowaniami
— napisał portal.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja 13 Grudnia zmiażdżona. PiS zaraz za KO. W najnowszym badaniu prawicowa opozycja zagarnia 254 mandaty! SONDAŻ
Wyniki sondażu
Według tego sondażu najczęściej wskazywanym „drugim wyborem” okazała się Nowa Lewica, którą poparłoby 19,99 proc. badanych.
Konfederacja zajęła druga pozycję i wskazało ją 17,61 proc. badanych.
Kolejne miejsca przypadły Polskiemu Stronnictwu Ludowemu (10,59 proc.), Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9,67 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej, którą jako alternatywę wskazało 8,32 proc. ankietowanych
— poinformowano.
Na kolejnych miejscach - jak wynika z tego sondażu - znalazły się Prawo i Sprawiedliwość (7,87 proc.), Polska 2050 (7,12 proc.) oraz Partia Razem (5,54 proc.).
Spośród ankietowanych 13,29 proc. nie potrafiło wskazać ugrupowania, które byłoby ich „drugim wyborem”.
Badanie przeprowadzono w dniach 23–27 października br. metodą CATI na próbie 1000 pełnoletnich Polaków.
CZYTAJ TAKŻE: Tylko pięć formacji w Sejmie. PiS tuż za KO. Katastrofalne wyniki koalicjantów Tuska. Zobacz nowy SONDAŻ
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745013-ktora-formacje-wskazano-jako-partie-drugiego-wyboru
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.