Poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej znany jest m.in. z tego, że wielokrotnie kompromitował się brakiem wiedzy podczas prac nielegalnej komisji ds. Pegasusa. Teraz polityk kolejny raz dał „popis”. Tym razem przyniósł do studia TVP w likwidacji niejawne dokumenty, którymi wymachiwał przed kamerami. „Zachowanie posła KO może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo” - napisał na platformie X europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Witold Zembaczyński na antenie TVP w likwidacji chwalił się, że posiada niejawne dokumenty dotyczące sprawy uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego.
To ten wniosek drodzy państwo, to nie jest jawny dokument, ale jestem uprawniony do zapoznania się z nim. Polecam tą lekturę prezesowi Kaczyńskiemu, panu posłowi z PiS-u, wszystkim, którzy Ziobro bronią
— przekonywał.
To nie wszystko
Co więcej, polityk przekonywał wbrew faktom, że Zbigniew Ziobro nie ma problemów zdrowotnych, które są przeciwskazaniem do stosowania wobec niego aresztu.
Trwa operacja dezinformacyjna na temat stanu zdrowia Ziobry. Informacja dezinformacyjna na temat zarzutów, jakie są stawiane
— przekonywał.
Ziobro przywłaszczył sobie środki z Funduszu Sprawiedliwości i ten proceder nie polega na tym, że on sobie je wpłacił na konto, tylko dysponował nimi jak własnymi. I mam tę przewagę nad tą machiną dezinformacyjno-propagandową, która obok mnie siedzi, że jako komisja śledcza do spraw Pegasusa zleciliśmy ekspertyzę biegłych lekarzy sądowych i mogę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro zgodnie z tą opinią jest osobą zdolną do poddania się czynnościom wymiaru sprawiedliwości, zdolną do udziału w przesłuchaniach, co udowodnił, przez siedem godzin zeznając na komisji Pegasusa. Popisuje się świetną kondycją psychofizyczną każdego dnia
— mówił.
Nie wierzcie ludzie w te bajki o stanie jego zdrowia. Jak każdy Polak zasługuje na uczciwy proces
— atakował.
Skąd ma dokumenty?
Sprawę skomentowali w mediach społecznościowych m.in. europoseł PiS Jacek Ozdoba i Stanisław Żaryn.
Z uwagi na autodonos posła Zembaczyńskiego, który sam przyznał, że dysponuje dokumentem niejawnym i pokazywał go w studiu telewizyjnym, kieruję pismo do szefa ABW o natychmiastowe wstrzymanie jego dostępu do informacji niejawnych. Samo „wymachiwanie” dokumentem niejawnym w mediach może już stanowić naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych (art. 52–54). Zachowanie posła KO może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo
— napisał europoseł PiS Jacek Ozdoba.
„To nie jest jawny dokument”, mówi poseł Zembaczyński i wymachuje przed kamerami plikiem kartek. Albo ten pan jest abnegatem i ignorantem, co przekreśla go jako posła badającego kwestie niejawnych działań służb specjalnych, albo łamie prawo dla potrzeb propagandowych. Żenujące!
— napisał Stanisław Żaryn.
as/X/TVP Info w likwidacji
