„Trzeba zrobić wszystko, aby ten apel był skuteczny. On jest niesłychanie łagodny. On nic nie mówi o kontekście całej sprawy, który jest niebywały i skandaliczny. On mówi tylko tyle, że aresztowanie obecnie Zbigniewa Ziobry, grozi jego zdrowiu, a nawet życiu” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Bronisław Wildstein, publicysta, autor książek, były prezes zarządu TVP, który jest jednym z sygnatariuszy apelu ws. Zbigniewa Ziobry.
Znani intelektualiści wystosowali apel do posłów o niewyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry z uwagi na „uzasadnioną obawę o zdrowie i życie człowieka”.
Walka o skuteczność
Jednym z sygnatariuszy apelu jest Bronisław Wildstein, publicysta, autor książek, były prezes zarządu TVP, który na antenie Telewizji wPolsce24 opowiedział więcej na ten temat.
— wskazał.
I to powinno przemówić do również radykalnych przeciwników i to do nich chcemy się zwrócić, bo inaczej byśmy napisali inny list. Ale tutaj apelujemy o sprawę zupełnie fundamentalną
— zaznaczył.
Współczesny podział
Bronisław Wildstein zwrócił uwagę, że obecnie jest taki problem, że podział na obrońców tego, co robi Donald Tusk i tych, którzy to krytykują, to już nie jest podział na dwie różne grupy polityczne.
To jest podział na przyzwoitych i nieprzyzwoitych, czyli na tych, którzy odwołują się do metod tyranii, którzy niszczą demokrację, niszczą wymiar sprawiedliwości, niszczą podstawy cywilizacyjne, na których zbudowana jest zachodnia kultura
— wyjaśnił.
I w związku z tym nieważne, jakie mamy poglądy, powinniśmy przeciwko temu protestować
— zaznaczył.
Ryzyko dla zdrowia i życia
Gość Telewizji wPolsce24 podkreślił, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wsadzać do aresztu Zbigniew Ziobrę.
Areszt jest czymś zupełnie wyjątkowym. Areszt jest to pozbawienie wolności człowieka, który nie został skazany. A więc stosować się go winno według wszelkich zasad w zupełnie wyjątkowych wypadkach, kiedy inne metody izolacji tego podejrzanego nie skutkują, a kiedy brak tej izolacji może doprowadzić do uniemożliwienia tego procesu. Nic takiego nie mamy tutaj. Wszystkie dane są
— zaznaczył.
My nawet o tym nie piszemy w tym liście. Piszemy tylko jedno: umieszczenie w areszcie grozi jego zdrowi i życiu. I to powinno przemawiać do wszystkich
— wskazał.
