Boją się nawet swoich. Awantura na sejmowej komisji! Prezydent z KO uciszony, bo sprzeciwiał się szykowanym przez rząd cięciom

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia zabrał głos podczas sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia zabrał głos podczas sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia zabrał głos podczas sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Samorządowiec chciał walczyć o finanse, których m.in. jego miasto chce pozbawić Ministerstwo Finansów. Chociaż w wyborach kandydował on z poparcia Koalicji Obywatelskiej, to kiedy wystąpił o interesy mieszkańców swojego regionu wbrew interesom rządzących, to uniemożliwiono mu przedstawienie swojego stanowiska.

Prezydent Bytomia podczas komisji próbował walczyć o interesy swojego miasta, ale politycy koalicji rządzącej nie pozwalali mu dojść do słowa.

Nawet swoich uciszają

O szczegółach sprawy poinformował w mediach społecznościowych Paweł Rychlik, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Niebywałe. Przed momentem zakończyła się komisja finansów dotycząca nowelizacji ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, czyli mówiąc wprost nowelizacja ustawy o pieniądzach dla samorządów. Na tę komisję przybył prezydent Bytomia pan Mariusz Wołosz, który zabrał głos, nie pozostawiając suchej nitki na tej nowelizacji. Bytom - jak sam powiedział - tą ustawą zostanie finansowo zagłodzony. Oczywiście odebrano mu głos, ale co jest najciekawsze, pan Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, to prezydent wybrany z list Platformy Obywatelskiej w 2018 roku, jak i również podczas ostatnich wyborów samorządowych. Także ta propaganda, którą szerzy Tusk o tym, że samorządy są o wiele lepiej finansowane za jego czasów dzisiaj po prostu legła w gruzach. Wyraz i upust niezadowolenia dał dzisiaj pan prezydent Bytomia z Platformy Obywatelskiej

— wskazał.

Na nagraniu widać, jak polityk walczy o to, by móc przedstawić swoje stanowisko podczas posiedzenia komisji, ale jest mu to uniemożliwiane.

Już nawet prezydenci wybrani z list PO z bezradności krzyczą na sejmowych komisjach, że nie ma wsparcia dla samorządów ze strony rządu …

— wskazał rzecznik i poseł PiS Rafał Bochenek, komentując to nagranie.

Pogarda KO

Nagranie pokazujące, w jaki sposób potraktowany został prezydent Bytomia, skomentował także inny z polityków PiS Dariusz Matecki, udostępniając materiał posła Artura Szałabawki..

Zobaczcie z jaką pogardą posłowie KO, w tym Krystyna Skowrońska, podchodzą do prezydenta Bytomia - przecież ich człowieka, wybranego z list KO. To jest symboliczne podejście do Polaków

— zaznaczył Matecki.

CZYTAJ TAKŻE: Pomyłka czy rażąca niekompetencja? Sasin punktuje resort finansów: 1,4 mld zł błędu w CIT! Samorządy dostały mniej niż powinny

as/X

