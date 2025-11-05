Józefaciuk odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej. Powód? Bez słowa wyrzucili go z komisji: "To forma uwolnienia"

Złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej” - przekazał w mediach społecznościowych poseł Marcin Józefaciuk. Jego decyzja ma związek z odwołaniem go z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki.

O szczegółach swojej decyzji Marcin Józefaciuk poinformował we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia

— wskazał.

Rozumiem decyzję Klubu – że w czasie nadchodzących reform w komisji potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian. Jednak nie akceptuję postawienia posła przed faktem dokonanym - bez rozmowy czy informacji. Może to kara za brak subordynacji. Może za krytykę działań Ministerstwa Edukacji. Może za kontrolę poselską w sprawie edukacji domowej. A może za walkę o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej. Każda z tych spraw miała wspólny mianownik – troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów. Każda moja krytyka była merytoryczna, uzasadniona i poprzedzona próbami rozmowy wewnątrz klubu.

— przekonywał.

Rezygnacja z członkostwa w klubie KO

Marcin Józefaciuk wyjaśnił, że w związku z  „takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, złożył na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

To nie jest atak na Klub. To forma uwolnienia – zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników. Zgadzam się niemal ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez rząd, ale jako nauczyciel nie mogę zgodzić się na blokowanie merytorycznej dyskusji o edukacji

— przekonywał.

Pozostaję posłem. Dalej będę walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani. Wierzę, że koleżanki i koledzy z Klubu zrozumieją mój wybór, a nasza współpraca w sprawach ważnych dla Polski będzie trwać. Wierzę też, że zrozumieją mnie moi wyborcy – bo jeśli chcesz grać drużynowo, to nie możesz być jedynym graczem na boisku

— pisał.

Wciąż pozostają dla mnie ważne sprawy - edukacja, sprawy męskie, alienacja rodzicielska oraz sprawy mniejszości

— podsumował.

as/X

