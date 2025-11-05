Kropiwnicki zostanie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego? "W kuluarach sejmowych posłowie koalicji 13 grudnia nie dowierzają"

Według nieoficjalnych doniesień Kropiwnicki miałby zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
W kuluarach sejmowych coraz głośniej mówi się o tym, że poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mógłby… zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Polityk odpowiedzialny za wywołanie chaosu w polskim sądownictwie poprzez doprowadzenie do wybrania „sędziów na zapas” do TK, teraz miałby samemu znaleźć się w tym sądzie. Pozostaje także pytanie, w jaki sposób Robert Kropiwnicki miałby być „apolitycznym sędzią”, o co rzekomo walczą rządzący.

Doniesienia dotyczące tego, że Robert Kropiwnicki mógłby zostać kandydatem na sędziego Trybunału Sprawiedliwości podało kilka źródeł.

Uwaga: Robert Kropiwnicki ma zrezygnować z posady wiceministra aktywów państwowych, żeby dać się wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gratulacje dla człowieka, który najpierw zrobił doktorat z prawa, by następnie zrobić magisterkę.

— wskazał Stanisław Janecki, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

W kuluarach sejmowych posłowie koalicji 13 grudnia nie dowierzają, ale wśród wierchuszki KO zrodził się pomysł, aby Robert Kropiwnicki został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się też inne nazwiska – Adama Bodnara (wiadomo dlaczego)

— zaznaczył Andrzej Śliwka, poseł PiS.

Poseł Kropiwnicki ma zostać sędzią TK. Ten sam, który doprowadził do wybrania sędziów „na zapas”. To dalszy ciąg oszałamiającej kariery, której wcześniejsze etapy to: zasiadanie w KRS, której przecież Kropiwnicki nie uznaje oraz w komisji weryfikacyjnej, co w sumie przyniosło mu w ubiegłym roku 340 tys. zł. Jakie tym razem zadanie wyznaczył Donald Tusk temu wybitnemu specjaliście? Czy w TK zaszły nagle jakieś rewolucyjne zmiany, które sprawiły, że rząd zaczął go nagle uznawać?

— pytał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

Przełomu nie ma 

Marek Mikołajczyk z „Dziennika Gazety Prawnej” zwrócił natomiast uwagę, że nie ma przełomu ws. kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, powołując się na ustalenia swojego dziennika.

Dziś o godz. 16 minął termin zgłoszeń. Efekt? Jeden kandydat – prof. Artur Kotowski (ponownie) zgłoszony przez posłów PiS

— napisał.

Nieco ciekawiej może być za dwa tygodnie, gdy minie kolejny termin.

— wskazał.

Odejście Kropiwnickiego

Niedawno Robert Kropiwnicki poinformował, że rezygnuje z funkcji wiceministra aktywów państwowych. Nie zostały podane powody jego odejścia, co w sytuacji pojawiających się plotek, dodatkowo je uwiarygadnia.

CZYTAJ TAKŻE: Robert Kropiwnicki odchodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zapowiedział „nowe wyzwania”. „Jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą?”

as/X

