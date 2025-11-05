„Bandyci od Bodnara, Rudzińskiej-Bluszcz, a teraz od Żurka będą za te fałszerstwa, preparowane zarzuty i nagonkę odpowiadać karnie. Za takie machinacje grozi do 10 lat więzienia. Zegar tyka, nie będziecie rządzić wiecznie, a wtedy skończycie za kratami. Za całokształt” - napisał Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości w serwisie X, odpowiadając na atak prokurator Ewy Wrzosek.
Znana z ogromnego politycznego zaangażowania prokurator Ewa Wrzosek we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zaatakowała Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratura generalnego i byłego wiceministra tego resortu Marcina Romanowskiego.
Mówią, że Zbigniew Ziobro jest ścigany za umowy z fundacjami, którym Fundusz Sprawiedliwości nadal wypłaca dotacje. Prawda czy fałsz? Minister Ziobro był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. Swoje uprawnienia w tym zakresie realizował przez wiceministra Romanowskiego. A co kiedy Romanowski po wyborach przestał już być wiceministrem, a nadal podpisywał umowy o dotacje z Funduszu? Nic
— pisała.
I to jest ten fałsz. Prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę nie za umowy, które są nadal realizowane, ale za to, że pozwolił Romanowskiemu wydawać publiczne pieniądze, kiedy ten nie miał już takiego prawa. Ściga za niedopełnienie obowiązków. Za to „oj tam, oj tam” i tak nas nie złapią, więc Marcin podpisuj
— atakowała.
„Ordynarne kłamstwa”
Na wpis zareagował Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS korzystający z prawa do azylu na Węgrzech.
Ordynarne kłamstwa Wrzosek. Jedyna zmiana w okresie, którego dotyczą zarzuty, że rzekomo działałem bez upoważnienia, polegała na tym, że moje stanowisko zmieniło się z podsekretarza stanu na sekretarza stanu. Osoba była ta sama, więc nawet nie trzeba byłoby zmieniać zarządzenia kompetencyjnego. Mimo to minister Zbigniew Ziobro wydał nowe zarządzenie kompetencyjne 7 listopada 2023, które jasno przyznawało mi te uprawnienia. I na tej podstawie działałem i miałem do tego uprawnienia
— stwierdził.
Przestępstwo jest gdzie indziej: przy formułowaniu zarzutów zataili, że to zarządzenie z 7 listopada istniało, a następnie zmanipulowali materiał, który potem stał się podstawą tych absurdalnych zarzutów. To klasyczne fałszerstwo i nadużycie władzy
— wskazał.
Bandyci od Bodnara, Rudzińskiej-Bluszcz, a teraz od Żurka będą za te fałszerstwa, preparowane zarzuty i nagonkę odpowiadać karnie. Za takie machinacje grozi do 10 lat więzienia. Zegar tyka, nie będziecie rządzić wiecznie, a wtedy skończycie za kratami. Za całokształt
— podkreślił.
