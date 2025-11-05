„Trudno zrozumieć działania neo-prokuratury, która pozwala sobie na dołączenie dokumentacji medycznej tak oderwanej od rzeczywistości” - powiedział w Telewizji wPolsce.pl europoseł PiS Jacek Ozdoba. W jego ocenie prokuratura powinna zatroszczyć się o uzupełnienie wybrakowanej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. „Na podstawie takich materiałów lekarskich, nie ma możliwości stwierdzenia, jaki jest stan zdrowia” - oświadczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: NRL skontroluje opinię biegłego ws. stanu zdrowia Ziobry. „Dokona oceny, czy zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego”
Prokuratura Waldemara Żurka dołączyła do wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie tymczasowego aresztowania względem Zbigniewa Ziobry opinię biegłego lekarza, który nie widział go nawet na oczy. W ocenie europosła PiS Jacka Ozdoby dokumentacja medyczna jest zatem niekompletna i być może sporządzona z naruszeniem prawa. Były minister sprawiedliwości od kilku lat walczy z nowotworem, a jego terapia jest prowadzona także poza granicami Polski. Czy biegły, który wyraził zgodę za uwięzienie Ziobry, wziął to pod uwagę?
Ten lekarz nie mógł mieć dostępu do pełnej dokumentacji, która dotyczy leczenia pana ministra i stanu jego zdrowia, dlatego że Zbigniew Ziobro – to nie jest tajemnicą - leczył się w Polsce, ale i za granicą. Lekarz, który ma dostęp do dokumentacji w kraju, nie ma wszystkich dokumentów, które są za granicą. Na podstawie takich materiałów lekarskich, nie ma możliwości stwierdzenia, jaki jest stan zdrowia, już nie mówiąc o tym, że lekarz nie widział pacjenta naocznie i go nie przebadał fizyczne
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł Jacek Ozdoba z PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Opinia biegłego bez kontaktu z Ziobrą?! Ozdoba żąda od NRL wyjaśnienia okoliczności. „Wygląda na ustawkę z udziałem lekarza!”
Opinia biegłego lekarza zostanie poddana kontroli
Europoseł Ozdoba zwrócił się dziś do Naczelnej Rady Lekarskiej, aby skontrolowała postepowanie lekarza biegłego. Według informacji uzyskanych z NRL, taka kontrola zostanie przeprowadzona, włącznie ze sprawdzeniem, czy konieczne jest rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej.
Nie wiem, na jakiej podstawie ten lekarz wydał opinię, czy w oparciu o zdjęcia i telewizję. Dlatego złożyłem wniosek do Naczelnej Izby Lekarskiej o wszczęcie natychmiastowego postępowania wyjaśniającego. W mojej ocenie istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że lekarz dopuścił się w przestępstwa
— oświadczył na antenie Telewizji wPolsce24 polityk Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie prokuratura w ogóle nie powinna brać pod uwagę tak wybrakowanej dokumentacji medycznej i sama zadbać o jej uzupełnienie.
Abstrahując od nielegalności działania prokuratury i bezsensowności stawianych zarzutów, które są wyssane z palca, to trudno zrozumieć działania neo-prokuratury, która pozwala sobie na dołączenie dokumentacji medycznej oderwanej od rzeczywistości. To jest być może poświadczenie nieprawdy, czyli bez stwierdzenia pełnej dokumentacji medycznej i bez widzenia pacjenta i naocznego badania. Nie mówiąc już o prawie do wykonywania zawodu lekarza. To się nie mieści w głowie. Prokuratura powinna dbać o ten standard, bo przecież do tego lekarza ktoś może kiedyś trafić
— podsumował Ozdoba.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro: Tusk nie jest premierem Polski, to kapo, który jest gotów zakatować każdego, kto mu przeszkodzi wykonywać rozkazy Berlina i Brukseli
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744997-ozdoba-lekarz-nie-zbadal-ziobry-opinia-jest-wybrakowana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.