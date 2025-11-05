My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do posłów wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o niewyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry.
Kierujemy ten apel kierowani uzasadnioną obawą o zdrowie i życie człowieka. Zbigniew Ziobro od dwóch lat zmaga się z rakiem przełyku, przeszedł ciężkie, skomplikowane operacje, cały czas poddawany jest poważnym zabiegom, w tym regularnie zabiegowi poszerzania przełyku. Jego stan zdrowia wymaga systematycznej, specjalistycznej obserwacji i kontaktu ze stałym zespołem medycznym, który przeprowadza wspomniane zabiegi. Nie ulega wątpliwości, że pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia, i tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zagrożenie dla życia stwarzać będą także warunki panujące w areszcie, bowiem każda infekcja może skończyć się tragicznie.
Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy podejmowaniu decyzji, które mogą skutkować nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry lub nawet jego śmiercią.
Bronisław Wildstein
Prof. Andrzej Nowak
Prof. Jerzy Kalina
Prof. Andrzej Przyłębski
Mariusz Pilis
Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz
Ksiądz prof. Waldemar Cisło
Adam Borowski
Tadeusz Deszkiewicz
Prof. Jan Majchrowski
Andrzej Gelberg
Prof. Tomasz Grosse
Robert Kaczmarek
Prof. Chojna-Duch
Jerzy Kwaśniewski
Wojciech Korkuć
Prof. Beata Bieńkowska
Mec. Krzysztof Wąsowski
Prof. Alicja Grześkowiak
Prof. Anna Łabno
Prof. Zdzisław Krasnodębski
Jolanta Hajdasz
Prof. Zbigniew Krysiak
Piotr Duda
Prof. Maria Gintowt-Jankowicz
Wanda Zwinogrodzka
Lech Stefan
Prof. Wojciech Polak
Prof. Genowefa Grabowska
Wawrzyniec Rymkiewicz
Prof. Bogdan Musiał
Prof. Zbigniew Cieślak
Dr hab Agata Kosieradzka-Federczyk
Dr Wojciech Federczyk
Dr Krzysztof Wąsowski
Mec. Marek Markiewicz
Prof. Grażyna Ancyparowicz
Jacek Saryusz-Wolski
dr Michał Sopiński
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
dr Adrian Pachciarz
dr hab. Przemysław Ostojski
dr Mariusz Kuryłowicz
dr Jarosław Rychlik
dr Jakub Berezowski
dr Iwona Lewandowska-Pierzynka
dr Maciej Lewandowski
Jan Pietrzak
