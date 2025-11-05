TYLKO U NAS

Ważny apel intelektualistów do posłów ws. Ziobry! "Pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia i tym samym zagrożenie dla życia"

Zbigniew Ziobro / autor: Fratria
My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do posłów wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o niewyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry.

Kierujemy ten apel kierowani uzasadnioną obawą o zdrowie i życie człowieka. Zbigniew Ziobro od dwóch lat zmaga się z rakiem przełyku, przeszedł ciężkie, skomplikowane operacje, cały czas poddawany jest poważnym zabiegom, w tym regularnie zabiegowi poszerzania przełyku. Jego stan zdrowia wymaga systematycznej, specjalistycznej obserwacji i kontaktu ze stałym zespołem medycznym, który przeprowadza wspomniane zabiegi. Nie ulega wątpliwości, że pozbawienie wolności oznacza przerwanie leczenia, i tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zagrożenie dla życia stwarzać będą także warunki panujące w areszcie, bowiem każda infekcja może skończyć się tragicznie.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy podejmowaniu decyzji, które mogą skutkować nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry lub nawet jego śmiercią.

Bronisław Wildstein

Prof. Andrzej Nowak

Prof. Jerzy Kalina

Prof. Andrzej Przyłębski

Mariusz Pilis

Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz

Ksiądz prof. Waldemar Cisło

Adam Borowski

Tadeusz Deszkiewicz

Prof. Jan Majchrowski

Andrzej Gelberg

Prof. Tomasz Grosse

Robert Kaczmarek

Prof. Chojna-Duch

Jerzy Kwaśniewski

Wojciech Korkuć

Prof. Beata Bieńkowska

Mec. Krzysztof Wąsowski

Prof. Alicja Grześkowiak

Prof. Anna Łabno

Prof. Zdzisław Krasnodębski

Jolanta Hajdasz

Prof. Zbigniew Krysiak

Piotr Duda

Prof. Maria Gintowt-Jankowicz

Wanda Zwinogrodzka

Lech Stefan

Prof. Wojciech Polak

Prof. Genowefa Grabowska

Wawrzyniec Rymkiewicz

Prof. Bogdan Musiał

Prof. Zbigniew Cieślak

Dr hab Agata Kosieradzka-Federczyk

Dr Wojciech Federczyk

Dr Krzysztof Wąsowski

Mec. Marek Markiewicz

Prof. Grażyna Ancyparowicz

Jacek Saryusz-Wolski

dr Michał Sopiński

prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

dr Adrian Pachciarz

dr hab. Przemysław Ostojski

dr Mariusz Kuryłowicz

dr Jarosław Rychlik

dr Jakub Berezowski

dr Iwona Lewandowska-Pierzynka

dr Maciej Lewandowski

Jan Pietrzak

