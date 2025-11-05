6 listopada sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego. Polityk we wpisie w serwisie X podzielił się swoją diagnozą dotyczącą tego, dlaczego odbywa się polowanie na niego. „Tusk nie jest premierem Polski, to kapo, który jest gotów zakatować każdego, kto mu przeszkodzi wykonywać rozkazy Berlina i Brukseli” - stwierdził.
Rządzący cały czas nakręcają hucpę wokół sprawy uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry. Mamy do czynienia z niezwykle szybkim tempem działań w tej sprawie. Chociaż wniosek o uchylenie immunitet został postawiony dopiero pod koniec października, to już teraz zajmie się nim Sejm.
„Tusk nie jest premierem Polski”
Były minister sprawiedliwości ocenił, że mamy do czynienia z „polowaniem” na niego
Tusk spuścił swoje gończe psy, by głośno szczekały i polowały na mnie, bo w tym jazgocie musi ukryć swoją zgodę na wpędzenie polskich rodzin w biedę
— napisał Zbigniew Ziobro we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Tusk sprzedał Polaków - zgodził się na zaostrzenie szalonej unijnej polityki klimatycznej. Nowy cel redukcji CO2 o 90 proc. oznacza wzrost domowych rachunków za energię o ponad 1000 zł miesięcznie. A o ile skoczą ceny w sklepach?
— pytał.
Tusk nie jest premierem Polski, to kapo, który jest gotów zakatować każdego, kto mu przeszkodzi wykonywać rozkazy Berlina i Brukseli
— podsumował.
