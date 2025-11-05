Będzie kontrola lekarza, który wydał opinię w sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry - dowiaduje się Radio ESKA w Naczelnej Izbie Lekarskiej. O wszczęcie postępowania sprawdzającego zwrócił się do prezesa NRL europoseł PiS Jacek Ozdoba. W jego ocenie opinia nie jest rzetelna, ponieważ lekarz nie widział pacjenta i wszystkich dokumentów. „To wygląda na ustawkę z udziałem lekarza!” - alarmował polityk PiS.
Mimo ciężkiej choroby nowotworowej Zbigniewa Ziobry, który według nieoficjalnych informacji ma zaplanowane na 12 listopada poważne badania w Brukseli z powodu pogarszających się wyników krwi, biegły wydał opinię, że może on zostać zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
W odniesieniu do wpisu, który dziś został opublikowany przez pana europosła Jacka Ozdobę oraz pisma skierowanego do Naczelnej Izby Lekarskiej, informujemy, że traktujemy te sprawy jako takie potencjalne doniesienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza. To przewinienie polega na być może nienależytej staranności przy wydawaniu opinii lekarskiej
— powiedziała Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
CZYTAJ TAKŻE: Opinia biegłego bez kontaktu z Ziobrą?! Ozdoba żąda od NRL wyjaśnienia okoliczności. „Wygląda na ustawkę z udziałem lekarza!”
Sprawą zajmie się rzecznik odpowiedzialności zawodowej
W piątek Sejm ma głosować wniosek prokuratury Waldemara Żurka o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i zgodę na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Żurkowcy chcą postawić Ziobrze 26 wyssanych z palca zarzutów, które wiążą się z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Umieszczenie go w areszcie całkowicie zablokuje możliwość dalszej terapii ciężko chorego posła, która wiąże się z koniecznością zagranicznych wyjazdów.
Jak podkreśliła Iwona Kania, sprawa opinii biegłego lekarza, który nie widzi przeszkód, aby Ziobrę aresztować, została przekazana do rozpatrzenia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Informujemy też, że sprawa została przekazana przez nas do rozpatrzenia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w skrócie ENROS i tenże ENROS dokona oceny, czy zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i czy te działania lekarza albo też zaniechanie lekarza mogło naruszyć obowiązki wynikające z ustawy o izbach lekarskich bądź kodeksu etyki lekarskiej
— poinformowała przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jak podkreślał dziś w mediach europoseł PiS Jacek Ozdoba opinia biegłego wydana potrzeby procedowanego wniosku prokuratury jest nierzetelna.
Z przekazów medialnych wynika, że wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez Pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta, a oparł swoją ocenę wyłączenie na dokumentacji medycznej
— czytamy w piśmie do NRL, które Ozdoba udostępnił w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Stan zdrowia Ziobry pogarsza się? Areszt uniemożliwiłby ważne badania! „Na 12 listopada ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu”
koal/Radio ESKA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744990-nrl-skontroluje-opinie-bieglego-ws-stanu-zdrowia-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.