Pierwsza Dama Marta Nawrocka udzieliła wywiadu magazynowi „Viva!”. W rozmowie opowiedziała m.in. o tym, jakie stawia sobie cele w swojej roli u boku prezydenta Karola Nawrockiego, a także wróciła do momentu wyborczego zwycięstwa jej męża. „Chcę swoją osobą, swoim doświadczeniem i sercem wykorzystać tę szansę, by nie tylko symbolicznie towarzyszyć, ale też realnie pomagać” - mówiła.
W wywiadzie Marta Nawrocka podkreśliła, że nie chciałaby być porównywana do poprzednich pierwszych dam.
Każda kobieta, która znalazła się w tej niezwykłej, a zarazem delikatnej roli, oddała jej część siebie na swój własny sposób i według swojej własnej wrażliwości. Nie ma jednej recepty na to, jak być Pierwszą Damą. Pani Agata Duda wybrała drogę bez rozgłosu medialnego, ale znaczącą i wartościową. W jej działaniu było wiele dobra, które nie zawsze dostrzegała opinia publiczna. Spotkałam się z nią, żeby porozmawiać o tym, co mnie czeka. Opowiedziała. Doradziła. Było to dla mnie bardzo ważne spotkanie
— mówiła w rozmowie z magazynem „Viva!”.
Ja jako małżonka prezydenta chciałabym wykorzystać ten czas na bycie blisko ludzi, naprawdę blisko. cUważam, że ta funkcja może być pomostem między światem oficjalnym, reprezentacyjnym a światem ludzi codziennych, którzy żyją po cichu, a jednak to oni stanowią siłę Polski. Chcę swoją osobą, swoim doświadczeniem i sercem wykorzystać tę szansę, by nie tylko symbolicznie towarzyszyć, ale też realnie pomagać
— wskazała.
Zwycięstwo Karola Nawrockiego
Podczas rozmowy Marta Nawrocka wróciła ponadto do momentu zwycięstwa jej męża w wyborach.
To był bardzo osobisty moment, choć wypełniony medialnym hałasem. To zaczęło się jeszcze przed wyborami, gdy złożono mężowi propozycję wystartowania w wyborach. Karol wrócił do domu i powiedział: „Musimy porozmawiać”. I że może zostać kandydatem na prezydenta. Nie zdziwiło mnie to, znałam jego charakter, jego sposób myślenia o Polsce, o wartościach, o historii. Zawsze miał w sobie ten rodzaj wewnętrznego obowiązku wobec kraju. I choć nie myślałam wtedy, że to przeznaczenie, to jednak poczułam, że to logiczny ciąg jego życia
— powiedziała.
W dniu, w którym w Krakowie, w Hali Sokół, ogłoszono kandydaturę męża, patrzyłam na niego i wiedziałam, że wygra. Nie dlatego, że jest człowiekiem, który tylko obiecuje, ale dotrzymuje słowa, a to robi różnicę. I tak jak ja nigdy się na nim nie zawiodłam, wierzę, że nie zawiodą się na nim Polacy
— wskazała.
Wywiad
Cały wywiad z Martą Nawrocką jeszcze się nie ukazał. Jego okładkę zapowiedziała w mediach społecznościowych Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta RP.
