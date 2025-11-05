Jubileusz 90. urodzin Piotra Wierzbickiego. Prezydent skierował do jubilata list z życzeniami. Nawrocki przywołał wywiad dla wPolityce.pl

Prezydent Karol Nawrocki złożył życzenia Piotrowi Wierzbickiemu z okazji jubileuszu 90. urodzin. „Niech oprócz dobrego zdrowia, piękna muzyki klasycznej i licznych dowodów uznania dla Pańskiej twórczości – stale towarzyszy Panu satysfakcja należna człowiekowi pióra, który przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt” - napisał w liście do jubilata. Prezydent RP przypomniał także poruszający wywiad, jakiego Piotr Wierzbicki udzielił w październiku portalowi wPolityce.pl.

Piotr Wierzbicki to pisarz, eseista, założyciel „Gazety Polskiej” i jej redaktor naczelny w latach 1993-2005, autor książek o Fryderyku Chopinie, krytyk muzyczny, działacz opozycji PRL. Z okazji jubileuszu 90. urodzin prezydent Karol Nawrocki złożył solenizantowi życzenia, przypominając jego zasługi dla odrodzenia wolnego słowa, na rzecz faktycznego pluralizmu opinii i rynku medialnego w Polsce.

Niech oprócz dobrego zdrowia, piękna muzyki klasycznej i licznych dowodów uznania dla Pańskiej twórczości – stale towarzyszy Panu satysfakcja należna człowiekowi pióra, który przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt

— napisał Karol Nawrocki.

Po roku 1989 położył Pan wybitne zasługi dla odrodzenia wolnego słowa, na rzecz faktycznego pluralizmu opinii i rynku medialnego w Polsce – jako redaktor i publicysta „Tygodnika Solidarność”, a następnie współzałożyciel i redaktor naczelny dziennika „Nowy Świat” i „Gazety Polskiej”. Na ich łamach argumentował Pan za dekomunizacją i lustracją oraz piętnował nieetyczne poczynania świeżej daty demokratów, bałamutność diagnoz i propagandowych klisz lewicy, polityczne i ekonomiczne patologie transformacji ustrojowej oraz próby fałszowania polskiej historii

— przypomniał prezydent. Przywołał także słowa Piotra Wierzbickiego, które padły w rozmowie z Marzeną Nykiel, opublikowanej na portalu wPolityce.pl.

Poruszyły mnie również Pańskie słowa w październikowym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl: „Musimy zabiegać o to, żeby Polska istniała. Taka, jakiej sobie życzymy, jako odrębne państwo z naszą tradycją”. Dziękuję za te słowa i liczę również na Pana aktywną obecność w gronie tych, którzy upominają się o Polskę niezawisłą, bezpieczną i zasobną. Raz jeszcze proszę o przyjęcie urodzinowych powinszowań i życzę wszystkiego dobrego!

— czytamy w liście prezydenta Nawrockiego.

Poniżej pełna treść listu Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Życzenia urodzinowe dla Piotra Wierzbickiego

Szanowny Panie Piotrze, Czcigodny Jubilacie,

z okazji jubileuszu 90. urodzin proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i życzenia. Niech oprócz dobrego zdrowia, piękna muzyki klasycznej i licznych dowodów uznania dla Pańskiej twórczości – stale towarzyszy Panu satysfakcja należna człowiekowi pióra, który przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt.

Po studiach filologicznych na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzał Pan młodych Polaków w tajniki ojczystej mowy i literatury jako „entuzjasta w szkole”, czyli nauczyciel oraz autor podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego. Jednocześnie rozwijał Pan swój talent dziennikarza, felietonisty i eseisty na łamach „Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego” i współredagowanych przez Pana tygodników „itd” i „Literatura”. Zwolnienie z pracy w ostatnim z wymienionych tytułów było ceną za podpis, który w 1977 roku złożył Pan pod listem w obronie aresztowanych działaczy Komitetu Obrony Robotników. „A więc wojna!” – można by powiedzieć, gdyż od tamtej pory Pańskie odważne, bezkompromisowe, często satyryczne publikacje ukazywały się na łamach periodyków emigracyjnych oraz drugoobiegowych: „Biuletynu Informacyjnego KSS KOR”, „Głosu” i „Zapisu”. W sierpniu 1980 roku dołączył Pan do grona prelegentów Wszechnicy Solidarności. O tym, jak Pańską postawę oceniali wówczas komuniści, zaświadczyło niemal siedmiomiesięczne internowanie w stanie wojennym.

Po roku 1989 położył Pan wybitne zasługi dla odrodzenia wolnego słowa, na rzecz faktycznego pluralizmu opinii i rynku medialnego w Polsce – jako redaktor i publicysta „Tygodnika Solidarność”, a następnie współzałożyciel i redaktor naczelny dziennika „Nowy Świat” i „Gazety Polskiej”. Na ich łamach argumentował Pan za dekomunizacją i lustracją oraz piętnował nieetyczne poczynania świeżej daty demokratów, bałamutność diagnoz i propagandowych klisz lewicy, polityczne i ekonomiczne patologie transformacji ustrojowej oraz próby fałszowania polskiej historii. Kontynuował Pan także rozpoczętą w czasach PRL krytykę naiwnej ugodowości i braku wyczucia herbertowskiej kwestii smaku, które w odniesieniu do ludzi dawnego systemu przejawiała część środowisk postsolidarnościowych. Nie stroniąc od mocnego, wyrazistego języka, ale też dystansując się od wszelkich ekstremizmów, obnażał Pan mechanizmy medialnych manipulacji i kruszył konwenanse krępujące otwartą debatę publiczną. Obok „Myśli staroświeckiego Polaka”, „Struktury kłamstwa”, „Cholernej niepodległości” czy głośnego „Traktatu o gnidach” swoim czytelnikom podarował Pan również refleksyjne eseje filozoficzne, zbiory poezji oraz publikacje muzykologiczne pisane ze znawstwem i uczuciem prawdziwego melomana, rozmiłowanego zwłaszcza w twórczości Chopina.

Cieszę się z zapowiedzi Pana nowych książek. Poruszyły mnie również Pańskie słowa w październikowym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl: „Musimy zabiegać o to, żeby Polska istniała. Taka, jakiej sobie życzymy, jako odrębne państwo z naszą tradycją”. Dziękuję za te słowa i liczę również na Pana aktywną obecność w gronie tych, którzy upominają się o Polskę niezawisłą, bezpieczną i zasobną. Raz jeszcze proszę o przyjęcie urodzinowych powinszowań i życzę wszystkiego dobrego!

Z wyrazami szacunku

list z życzeniami od prezydenta Karola Nawrockiego dla Piotra Wierzbickiego / autor: KPRP
list z życzeniami od prezydenta Karola Nawrockiego dla Piotra Wierzbickiego / autor: KPRP

CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Piotr Wierzbicki: Są całe grupy polityków, które życzą sobie, żeby Polski nie było. Obecny rząd działa niszczeniem

