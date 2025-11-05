„W Sudanie zginęło więcej ludzi niż w Gazie i na Ukrainie razem wziętych; nie słyszę, żeby Panie protestowały” – tak do protestujących studentek ws. sytuacji w Palestynie zwrócił się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, podczas dzisiejszego wystąpienia na UW.
Podczas wystąpienia Radosława Sikorskiego na Uniwersytecie Warszawskim z okazji 80-lecia ONZ na scenę wtargnęły studentki uczelni z flagą Palestyny na plecach, wykrzykując, że Sikorski „wspiera ludobójstwo” w Palestynie. Chwilę później ochrona wyprowadziła je z sali.
Tłumaczenia Sikorskiego
Proszę pozwolić (im mówić – PAP). Jesteśmy na uniwersytecie, wolno mieć inne poglądy. Tylko gdyby Panie mogły posłuchać, co mam do powiedzenia
— odpowiedział Sikorski.
Jak zaznaczył, wielokrotnie krytykował „zarówno nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy, jak i nielegalne osadnictwo na zachodnim brzegu”.
Natomiast nie zapominajmy o tym, skąd wzięła się operacja izraelska w Strefie Gazy. Mianowicie zaczęła się od bezprzykładnego ataku terrorystycznego Hamasu
— dodał.
Chciałbym także paniom protestującym uświadomić, że dosłownie w tych dniach ma miejsce okropna, porażająca masakra w Sudanie. W wojnie domowej w Sudanie ginie więcej ludzi w ostatnich latach niż w Gazie i na Ukrainie razem wziętych i jakoś nie słyszę, żeby Panie protestowały
— stwierdził Sikorski.
Wystawiacie się na zarzut o hipokryzję
— dodał.
„Potępiałem nadmierne użycie siły w strefie Gazy”
Z kolei na platformie X Radosław Sikorski napisał, że na skutej jego decyzji Polska głosowała za potwierdzeniem obowiązków Izraela jako państwa okupującego Strefę Gazy.
Protestujące panie raczą mylić się jakobym „wspierał ludobójstwo”. Odwrotnie, wielokrotnie publicznie i w rozmowach z władzami Izraela potępiałem nadmierne użycie siły w strefie Gazy oraz nielegalne osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu. A Polska, moją decyzją, głosowała za potwierdzeniem obowiązków Izraela jako państwa okupującego te terytoria
— napisał.
Warto też pamiętać, że tragedię Gazy wywołał brutalny atak terrorystyczny Hamasu. Mam również nadzieję, że studentki Uniwersytetu Warszawskiego rozróżniają takie terminy jak zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Definicje zachodzą na siebie ale nie są tożsame i można mieć uczciwą różnicę zdań co do konkretnych przypadków. Zastanawia także to, że wobec ostatnich masakr w Darfurze nie protestują przeciwko wojnie w Sudanie, w której zginęło więcej ludzi niż w Gazie i w Ukrainie razem wziętych. Warto ująć się także za tysiącami Chrześcijan mordowanymi w Nigerii
— podkreślił szef polskiej dyplomacji.
To już kolejny raz, gdy wystąpienie Radosława Sikorskiego zostało zakłócone prtzez protestujących przeciwko ludobójstwu w Strefie Gazy”.
