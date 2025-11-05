„Czas pustych deklaracji rządu w sprawie cen energii minął! Jesteśmy na skraju katastrofy, a rzeczywistość krzyczy: SPRAWDZAM! Zobaczmy, jak ta kwestia wygląda dziś” - napisał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier na platformie X i zamieścił pełny raport z programem energetycznym.
Jak zauważył Mateusz Morawiecki, od miesięcy z rządu płyną słowa: „wspieramy przemysł energochłonny – nowe rozwiązania są w przygotowaniu”.
Tymczasem NIC nie zostało wdrożone!
— podkreślił.
„Robimy, nie gadamy”
Wiceprezes PiS napisał, że „nie ma projektu legislacji”.
Ba! Nie ma nawet uzgodnionych kryteriów! Rząd powtarza hasło „robimy, nie gadamy”, ale jak zwykle jest na odwrót – gadają, nie robią. Podczas gdy Niemcy finalizują negocjacje z Komisją Europejską i już za niecałe dwa miesiące uruchomią Industriestrompreis – system dopłat do energii dla przemysłu energochłonnego (z ceną 50 €/MWh) - w Polsce wciąż nie ma ani realnego programu wsparcia, ani harmonogramu działań
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
Zwrócił uwagę m.in. na „BRAK decyzji w sprawie ulg sieciowych”.
BRAK krajowego odpowiednika CISAF. BRAK strategii dla hutnictwa, chemii czy cementu. Przemysł energochłonny wytyka premierowi Tuskowi w liście, że potyka się o własne nogi i nie potrafi nawet utrzymać ulg, które istniały! Domaga się także rozliczeń politycznych
— wskazał szef EKR.
Energetyczna zdrada stanu
Były premier napisał, że związki zawodowe na Śląsku wyszły na ulice, bo – jak mówią – „w rządzie nie ma z kim rozmawiać” i to w sytuacji, gdy nawet teraz Komisja Europejska daje coraz szersze możliwości pomocy publicznej.
Trzeba tylko chcieć i umieć z nich skorzystać - a polski rząd najwidoczniej nie chce
— zauważył Mateusz Morawiecki.
Przez tak skandaliczne zaniechania Polska - na własne życzenie - straci wkrótce kolejne tysiące miejsc pracy i przewagę konkurencyjną, którą budowała przez dekady! To energetyczna zdrada stanu, którą jak najszybciej trzeba będzie rozliczyć
— podkreślił.
Program Energetyczny dla Polsk
Jak zaznaczył PiS ma na to konkretną receptę - Program Energetyczny dla Polski, który zawiera realne, przemyślane rozwiązania dla przemysłu i MŚP, m.in:
— Specjalne Strefy Energetyczne z tańszą energią (20–30 proc. taniej), stabilizacja cen na poziomie 250–300 zł/MWh dla firm energochłonnych;
— ulgi sieciowe do 90 proc.;
— mechanizm ETS na inwestycje;
— wsparcie dla MŚP w hybrydowych instalacjach PV i termomodernizacji.
I dodał:
To są rozwiązania, które przywrócą polskiemu przemysłowi konkurencyjność wobec całej Europy Zachodniej. Nie ma na co czekać! Wzywam rząd do robienia, a nie gadania!
