„Wczoraj nowojorczycy dokończyli to co 11 września 2001 zaczął bin Laden. Demokracja niestety nie jest lekarstwem na kretynizm, za to często bywa jego ofiarą” - skomentował Tomasz Lis, odnosząc się do zwycięstwa Zohrana Mamdaniego w walce o urząd burmistrza w Nowym Jorku. Publicysta opublikował na portalu X serię wpisów, które sprowadzają się do prostej konkluzji: Nowy Jork przestanie istnieć w takiej formie, jak dotychczas. Ciekawe w tej sytuacji jest to, że Lis powinien się cieszyć, ponieważ burmistrzem został kandydat tak bliskich mu Demokratów…
Nowy Jork ma nowego włodarza. Wczorajszy wyścig o fotel burmistrza amerykańskiego miasta wygrał 34-letni kandydat Demokratów, socjalista Zohran Mamdani. Polityk jest pierwszym muzułmaninem, który objął władzę w największym mieście USA.
Lis wieszczy koniec Nowego Jorku!
Głos w sprawie zabrał Tomasz Lis. Dziennikarz znany jest ze swojego poparcia dla Demokratów. W trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej w USA wspierał Kamalę Harris i uderzał w kandydata Republikanów Donalda Trumpa.
Teraz, po ogłoszeniu wyników z Nowego Jorku, Lis popełnił serię wpisów na portalu X, które mówiąc wprost, zszokowały. Publicysta powinien się cieszyć, że kandydat z obozu, który jest mu bliski, zwyciężył, tymczasem wieszczy koniec Nowego Jorku, jaki znamy.
Komunista i islamista został burmistrzem Nowego Jorku. Fatalna wiadomość dla miasta
— skomentował.
Londyn prawie przestał być Londynem, Paryż przestaje przypominać Paryż. Teraz zaraza doszła do Nowego Jorku. Trudny czas przed miastem
— zawyrokował.
Komuniści zawsze chcieli zniszczyć Amerykę. Teraz doszli do wniosku, że zrobią to pod rękę z islamistami na fali nienawiści do Trumpa. Zdobycie ratusza w Nowym Jorku to wielki sukces na tej drodze. Katastrofa w Nowym Jorku nakręci Trumpa, który uderzy mocniej. I tak dwa nienawidzące się fanatyzmy, islamolewicowy i faszystowski walcząc ze sobą, będą się w perwersyjnym sojuszu wspomagać, na szkodę Nowego Jorku, Ameryki i świata
— dodał.
Patrząc na Nowy Jorku komuniści całego świata dziś tryumfują. Poniekąd słusznie. Katastrofa miasta to ich sukces i szansa, niestety
— ubolewał.
Wczoraj nowojorczycy dokończyli to co 11 września 2001 zaczął bin Laden. Demokracja niestety nie jest lekarstwem na kretynizm, za to często bywa jego ofiarą
— stwierdził.
W Ameryce faszyzm otworzył drzwi islamolewicowy, teraz reakcją będzie faszyzm na sterydach
— ocenił.
Wczoraj umarła partia demokratyczna Roosevelta, Kennedy’ego, Clintona i Bidena. Trump zabił Partię Republikańską Lincolna i Reagana, islamolewica partię demokratyczną. Polityczne centrum przestało praktycznie w Ameryce istnieć. To nie może się dobrze skończyć
— zawyrokował.
Żukowska do Mateckiego: Bierzcie Lisa
Do ciekawej wymiany zdań doszło między Anną Żukowską a Dariuszem Mateckim z PiS. Lewicowa polityk stwierdziła, że Lis od zawsze był… prawicowy
W gruncie rzeczy Tomasz Lis zawsze był ultrakonserwą, kseno- i homofobiczną, antyrównościową, broniącą interesów klasy wyższej i elit. Tylko po prostu PiS mu nie dał zarabiać pieniędzy
— skomentowała.
Ten dziad nie zasługuje na tyle komplementów
— odpowiedział Matecki.
Bierzcie go sobie
— skwitowała Żukowska.
