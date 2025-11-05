Piekło zamarzło! Lis porównał zwycięstwo Demokraty w Nowym Jorku do 11 września. Żukowska w szoku i wypycha go do... PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani/Wpis Żukowskiej komentujący postawę Lisa (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Anna-Maria Żukowska (screen)
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani/Wpis Żukowskiej komentujący postawę Lisa (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Anna-Maria Żukowska (screen)

Wczoraj nowojorczycy dokończyli to co 11 września 2001 zaczął bin Laden. Demokracja niestety nie jest lekarstwem na kretynizm, za to często bywa jego ofiarą” - skomentował Tomasz Lis, odnosząc się do zwycięstwa Zohrana Mamdaniego w walce o urząd burmistrza w Nowym Jorku. Publicysta opublikował na portalu X serię wpisów, które sprowadzają się do prostej konkluzji: Nowy Jork przestanie istnieć w takiej formie, jak dotychczas. Ciekawe w tej sytuacji jest to, że Lis powinien się cieszyć, ponieważ burmistrzem został kandydat tak bliskich mu Demokratów…

Nowy Jork ma nowego włodarza. Wczorajszy wyścig o fotel burmistrza amerykańskiego miasta wygrał 34-letni kandydat Demokratów, socjalista Zohran Mamdani. Polityk jest pierwszym muzułmaninem, który objął władzę w największym mieście USA.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: 34-letni Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta

Lis wieszczy koniec Nowego Jorku!

Głos w sprawie zabrał Tomasz Lis. Dziennikarz znany jest ze swojego poparcia dla Demokratów. W trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej w USA wspierał Kamalę Harris i uderzał w kandydata Republikanów Donalda Trumpa.

Teraz, po ogłoszeniu wyników z Nowego Jorku, Lis popełnił serię wpisów na portalu X, które mówiąc wprost, zszokowały. Publicysta powinien się cieszyć, że kandydat z obozu, który jest mu bliski, zwyciężył, tymczasem wieszczy koniec Nowego Jorku, jaki znamy.

Komunista i islamista został burmistrzem Nowego Jorku. Fatalna wiadomość dla miasta

— skomentował.

Londyn prawie przestał być Londynem, Paryż przestaje przypominać Paryż. Teraz zaraza doszła do Nowego Jorku. Trudny czas przed miastem

— zawyrokował.

Komuniści zawsze chcieli zniszczyć Amerykę. Teraz doszli do wniosku, że zrobią to pod rękę z islamistami na fali nienawiści do Trumpa. Zdobycie ratusza w Nowym Jorku to wielki sukces na tej drodze. Katastrofa w Nowym Jorku nakręci Trumpa, który uderzy mocniej. I tak dwa nienawidzące się fanatyzmy, islamolewicowy i faszystowski walcząc ze sobą, będą się w perwersyjnym sojuszu wspomagać, na szkodę Nowego Jorku, Ameryki i świata

— dodał.

Patrząc na Nowy Jorku komuniści całego świata dziś tryumfują. Poniekąd słusznie. Katastrofa miasta to ich sukces i szansa, niestety

— ubolewał.

Wczoraj nowojorczycy dokończyli to co 11 września 2001 zaczął bin Laden. Demokracja niestety nie jest lekarstwem na kretynizm, za to często bywa jego ofiarą

— stwierdził.

W Ameryce faszyzm otworzył drzwi islamolewicowy, teraz reakcją będzie faszyzm na sterydach

— ocenił.

Wczoraj umarła partia demokratyczna Roosevelta, Kennedy’ego, Clintona i Bidena. Trump zabił Partię Republikańską Lincolna i Reagana, islamolewica partię demokratyczną. Polityczne centrum przestało praktycznie w Ameryce istnieć. To nie może się dobrze skończyć

— zawyrokował.

Żukowska do Mateckiego: Bierzcie Lisa

Do ciekawej wymiany zdań doszło między Anną Żukowską a Dariuszem Mateckim z PiS. Lewicowa polityk stwierdziła, że Lis od zawsze był… prawicowy

W gruncie rzeczy Tomasz Lis zawsze był ultrakonserwą, kseno- i homofobiczną, antyrównościową, broniącą interesów klasy wyższej i elit. Tylko po prostu PiS mu nie dał zarabiać pieniędzy

— skomentowała.

Ten dziad nie zasługuje na tyle komplementów

— odpowiedział Matecki.

Bierzcie go sobie

— skwitowała Żukowska.

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych