„Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba ma nieścisłe informacje, jeśli chodzi o obieg dokumentów w prokuraturze” - powiedział podczas briefingu prasowego przed posiedzeniem Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu pokazał pismo, jakie miało zostać złożone w prokuraturze 31 października usprawiedliwiające jego nieobecność na przesłuchaniu. „Niezły macie bałagan, jeżeli od piątku do poniedziałku nie jesteście w stanie znaleźć pisma, które do was wpłynęło” - oświadczył Hołownia.
W poniedziałek Hołownia nie stawił się w prokuraturze na przesłuchaniu, na którym miał wyjaśnić swoje słowa o wywieranych na niego przez polityków obozu Tuska naciskach, by zablokować zaprzysiężenie prezydent Karola Nawrockiego. Hołownia nazwał to publicznie próbą „zamachu stanu”, choć teraz twierdzi, że użył zwrotu o charakterze publicystycznym, a nie prawnym. W sprawie doniesienia o trwającym zamachu stanu, które złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Bogdan Święczkowski, Hołownia zeznawał już 10 października.
Jego pełnomocnik mec. Filip Curyło uzasadniał poniedziałkową nieobecność Hołowni m.in. opinią prawną, w której stwierdza się, że jego klient nie może odpowiadać na pytania przedstawicieli KRS i TK, bo nie są to podmioty pokrzywdzone w sprawie. Tyle że status pokrzywdzonego w sprawie nadaje zgodnie z polskim prawem prokuratura, a nie świadek dysponujący jakąś opinią prawną.
Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba, odnosząc się do sprawy, podkreślał wtedy, że – w ocenie prokuratury – „nie zostały dochowane względy tzw. kindersztuby procesowej”, a złożone przez pełnomocnika Hołowni w poniedziałek w biurze podawczym pismo jest „wyrazem braku szacunku nie tylko dla prokuratury, ale przede wszystkim również dla stron procesowych, które w dniu dzisiejszym stawiły się na przesłuchanie, m.in. przedstawiciela organu, prezesa Trybunału Konstytucyjnego”.
W związku z faktem, że nie byliśmy wcześniej poinformowani o terminie wizyty zagranicznej marszałka Sejmu, uznajemy, że złożenie przez pełnomocnika w Biurze Podawczym takiego pisma jest wyrazem braku szacunku nie tylko dla prokuratury, ale przede wszystkim dla stron procesowych, które w dniu dzisiejszym stawiły się na przesłuchanie, m.in. przedstawiciela organu konstytucyjnego
— powiedział 3 listopada prok. Skiba.
„Macie bałagan, bracia i siostry”
Hołownia próbował się dziś tłumaczyć ze swej nieobecności w prokuraturze. Przypomniał, że na przesłuchaniu w prokuraturze stawił się 10 października i odpowiedział na wszystkie pytania i prokurator prowadząca postępowanie.
Więc nie jest tak, jak czytam, że nie stawiam się, że jedni są ponad prawem, nie jestem ponad prawem. Nigdy nie sądziłem, że mógłbym pomyśleć w takich kategoriach jak stanie ponad prawem, stawiłem się do prokuratury, odpowiedziałem na pytania uprawnionego prokuratora
— oświadczył i dodał, że nie zamierza odpowiadać na pytania stron prowadzonego postępowania. Dodał, że o swoim stanowisku poinformował odpowiednio wcześnie prokuraturę, której zarzucił bałagan w papierach.
Pan prokurator ma nieścisłe informacje, jeśli chodzi o obieg dokumentów w prokuraturze. To nie jest tak, że nie zawiadomiliśmy prokuratury o mojej nieobecności. Oczywiście, że zawiadomiliśmy. 30 października podpisałem pismo w tej sprawie. 31 października w godzinach porannych to pismo znalazło się w prokuraturze, czego potwierdzenie macie tutaj państwo w tej chwili przede mną. Bardzo jasno i klarownie wyłożyliśmy, ja wyłożyłem w tym piśmie, dlaczego nie stawię się 3 listopada, by być przesłuchiwanym przez przez pana Bogdana Święczkowskiego. Dołączyliśmy do tego opinię prawną, którą również prokuratura miała od piątku rano u siebie, mogła się z tym zapoznać. Autorem opinii jest wybitny prawnik, profesor dr Andrzej Sakowicz. Jeżeli dzisiaj pan prok. Skiba mówi do mnie, że brakuje mi kindersztuby procesowej, to ja trochę się uśmiechając, musiałbym powiedzieć, trochę wam porządku w tej prokuraturze brakuje w papierach, panie prokuratorze. Niezły macie bałagan, chciałoby się powiedzieć, bracia i siostry, jeżeli od piątku do poniedziałku nie jesteście w stanie znaleźć pisma, które do was wpłynęło
— powiedział przed posiedzeniem Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że wizyta w Etiopii została potwierdzona w ostatnim możliwym momencie, i dlatego - jak mówił - „trochę źle się czuję będąc łajanym w dość paternalistyczny sposób przez pana prokuratora”.
Czy Hołownia przyjdzie na przesłuchanie w grudniu?
Trybunał Konstytucyjny w wydanym oświadczeniu przypomniał, że termin 3 listopada został uzgodniony z udziałem Hołowni, który go „osobiście zaproponował”. Argumentację prawną dot. jego niestawiennictwa TK określił jako „całkowicie bezzasadną” i „wewnętrznie sprzeczną”. W oświadczeniu TK podkreślono, że zarówno Trybunał, jak i KRS mają status pokrzywdzonego w sprawie.
Mając powyższe na względzie, Prezes Trybunału Konstytucyjnego rozważy wystąpienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka porządkowej kary pieniężnej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchanie
— czytamy w oświadczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
Wniosek do prokuratury ws. słów Hołowni o „zamachu stanu” skierował mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik KRS. Postępowanie prowadzi obecnie prok. Małgorzata Szeroczyńska – zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie. Śledztwo w sprawie bezprawnych działań m.in. premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji, których celem jest zmiana ustroju państwa, zostało wszczęte przez zastępcę Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego i przejęte 27 lutego br. przez warszawską prokuraturę okręgową
Kolejny termin przesłuchania Hołowni prokuratura wyznaczyła na 12 i 17 grudnia br. Na pytania dziennikarzy o to, czy stawi się na przesłuchaniu w tym terminie, Hołownia nie odpowiedział.
