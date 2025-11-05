Szymon Hołownia zapowiedział, że na bieżącym posiedzeniu Sejmu nie będzie procedowany projekt ustawy o związkach partnerskich. Marszałek potwierdził też, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji, a zmiana na tym stanowisku nastąpi podczas kolejnego, czterodniowego posiedzenia izby.
Hołownia powiedział dziś na konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, że jest to jego ostatnia konferencja w roli marszałka Sejmu. Przekazał, że 13 listopada, zgodnie z umową koalicyjną, złoży rezygnację z tej funkcji.
Hołownia zaznaczył, że zmiana marszałka nastąpi na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które jest planowane od 18 do 21 listopada.
Tutaj drobny niuans, który się pojawił, czyli taki, że następny Sejm musimy zrobić czterodniowy, czyli 18, 19, 20 i 21 listopada. I tutaj z panem marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym podejmiemy decyzję, czy ta zmiana ma się dokonać 18-stego, czyli jeżeli złożę rezygnację 13-stego, a złożę ją 13-stego, zgodnie z umową koalicyjną, wypełniając jej zapisy, to czy wybór dokona się na samym początku posiedzenia, czyli 18-stego, czy drugiego dnia posiedzenia 19-stego, a ja bym jeszcze wtedy to posiedzenie otwierał
— powiedział Hołownia. Dotychczas kolejne posiedzenie Sejmu było planowane od 19 do 21 listopada. Marszałek podkreślił, że jest to już kwestia techniczna, która jest w gestii Czarzastego.
Jak zdecyduje, tak będzie
— dodał.
Projekt o związkach partnerskich
Hołownia poinformował ponadto, że na bieżącym posiedzeniu Sejm miał zająć się projektem dotyczącym związków partnerskich, ale na formalną, pisemną prośbę Lewicy, punkt ten został przełożony na kolejne posiedzenie Izby.
Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich w czerwcu br.; 10 lipca projekt ten został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie, które zostały opublikowane na stronach RCL, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach. Według tej propozycji osoby, które zawrą związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – miałyby m.in. możliwość przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskać prawo do informacji medycznej na swój temat oraz dziedziczyć po sobie.
W połowie października liderzy PSL i Lewicy przedstawili szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Projekt reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z zapowiedzią, strony zawierające umowę mają same decydować o jej treści. Urszula Pasławska z PSL wskazywała, że projekt wyłącza kwestie światopoglądowe, a uwzględnia „różne wrażliwości”: pomija kwestie związane z dziećmi (adopcję i pieczę), a także „nie narusza w żaden sposób ani nie szkodzi instytucji małżeństwa”.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744965-projekt-o-zwiazkach-partnerskich-na-nastepnym-posiedzeniu
