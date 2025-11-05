WIDEO

Karol Nawrocki na Słowacji: Pomoc Ukrainie nie zwalnia mnie jako prezydenta z domagania się polskich spraw w relacjach z tym krajem

Prezydent Karol Nawrocki na Słowacji
Prezydent Karol Nawrocki na Słowacji

Pomoc Ukrainie i jasne stanowisko, kogo popieramy w tym konflikcie po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie zwalnia mnie jako prezydenta Polski z domagania się polskich spraw na arenie międzynarodowej w relacjach z Ukrainą” – mówił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim w Bratysławie.

Dziś prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Bratysławie, gdzie spotkał się z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim.

Nierozwiązane polsko-ukraińskie sprawy

Podczas wspólnej konferencji Karol Nawrocki odpowiedział także m.in. na pytanie dotyczące relacji polsko-ukraińskich.

Jeśli pan redaktor pyta, czy niektóre ruchy prezydenta Zełenskiego, czy Ukrainy wobec Polski i sygnalizowany przez wiele lat brak wdzięczności dla polskiego narodu, dla polskiego społeczeństwa, nierozwiązane polsko-ukraińskie sprawy w zakresie ekshumacji na Wołyniu, czy pewien kryzys z płodami rolnymi, które zalewały Polskę, to muszę powiedzieć, że nie są mi obojętne

— powiedział Karol Nawrocki.

Uznaję, że można wspierać Ukrainę, jasno stawiać swoje sprawy w odniesieniu do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, a stać po stronie polskiej racji stanu i realizować interes państwa polskiego

— zaznaczył prezydent.

