Europoseł PiS Jacek Ozdoba domaga się od prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej wyjaśnienia okoliczności wydania opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, którą sporządzono bez fizycznego kontaktu z byłym ministrem sprawiedliwości. „Brak badania pacjenta czyni tę opinię skrajnie wątpliwą i kompromituje cały proces” - napisał w mediach społecznościowych Ozdoba, dołączając do wpisu skan pisma wysłanego do NRL.
CZYTAJ TAKŻE: Stan zdrowia Ziobry pogarsza się? Areszt uniemożliwiłby ważne badania! „Na 12 listopada ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu”
W najbliższy piątek Sejm będzie prawdopodobnie głosował wniosek o uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na areszt wobec byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry. Do dokumentacji dołączona jest opinia lekarska, która według europosła Jacka Ozdoby może być „ustawką z z udziałem lekarza”. Ziobro od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową, którą z racji jej skomplikowania, leczy głównie poza granicami Polski. Według ustaleń medialnych 12 listopada planuje kolejne badania w Brukseli z powodu pogarszających się wyników krwi i niepokojącego chudnięcia. Czy wydana na potrzeby trwającej procedury uchylenia immunitetu opinia lekarska uwzględnia tę sytuację?
Absurd w biały dzień!
Min. Zbigniew Ziobro ma opinię o stanie zdrowia wydaną bez fizycznego! Lekarz nie widział pacjenta i wszystkich dokumentów! To może naruszać podstawowe zasady etyki lekarskiej i sztuki wykonywania zawodu! Może jest przestępstwem?
Zwracam się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec lekarza, który wydał taką opinię.
Nie jest tajemnicą, że min. Ziobro leczy się również za granicą, więc pozyskanie pełnej dokumentacji jest niemożliwe! Brak badania pacjenta czyni tę opinię skrajnie wątpliwą i kompromituje cały proces.
To wygląda na ustawkę z udziałem lekarza!
— poinformował w mediach społecznościowych europoseł Jacek Ozdoba z PiS.
„Biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania”
Wsadzenie Zbigniewa Ziobry do aresztu, czego chce prokuratura Waldemara Żurka, bez wątpienia zablokuje możliwość terapii Zbigniewa Ziobry i wpłynie na jego stan zdrowia.
Z przekazów medialnych wynika, że wydano opinię dotyczącą możliwości wykonywania przez Pana Zbigniewa Ziobrę czynności związanych z organami państwa, pomimo iż biegły lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania pacjenta, a oparł swoją ocenę wyłączenie na dokumentacji medycznej
— czytamy w piśmie udostępnionym przez Ozdobę w mediach społecznościowych. Europoseł PiS domaga się wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec lekarza, który w ten sposób sporządził opinię.
W ocenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o wniosek tymczasowe aresztowanie Ziobry jest niedopuszczalny. Według niego, ktoś, kto żąda czegoś takiego od „bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, sam jest przestępcą”. Takie działania mogą bowiem doprowadzić do śmierci Zbigniewa Ziobry.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS: Umieszczenie bardzo ciężko chorego Zbigniewa Ziobry to wyrok śmierci na nim. Ma prawo bronić swojego życia
— Prof. Czarnek apeluje do PSL i PL2050 ws. Ziobry! „Nie musicie go wsadzać do więzienia tylko dlatego, że Tusk czy Żurek oszaleli”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744962-opinia-bieglego-bez-kontaktu-z-ziobra-wyglada-na-ustawke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.