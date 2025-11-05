„Prokurator Piotr Woźniak zgotował niezły bigos Żurkowi, bo zapisał Żurka i Bodnara do zorganizowanej grupy przestępczej Ziobry. Zgodnie z zarzutami, które mu się stawia, dla niektórych organizacji miał usiłować przywłaszczyć pieniądze, to do czego dotarli dziennikarze? Tym organizacjom, którym minister Ziobro usiłował przywłaszczyć, to Bodnar i Żurek wypłacili pieniądze na podstawie tych umów, na podstawie których minister Ziobro ma usłyszeć zarzuty” - powiedział Jan Kanthak podczas konferencji prasowej PiS w Sejmie. Głos w sprawie zabrali również: Mariusz Błaszczak, Sebastian Kaleta i Andrzej Śliwka.
Koalicja 13 Grudnia topi polską gospodarkę i praworządność. Polacy zaczynają coraz bardziej odczuwać skutki fatalnych rządów ekipy Donalda Tuska. Sam premier potrzebuje odwrócić uwagę od szarej rzeczywistości i przy okazji utrzymać przy sobie najtwardszy elektorat, czyli „silnych razem”. Z tego też powodu w ostatnim czasie postanowił zintensyfikować działania mające na celu ściganie polityków obecnej opozycji. Na celowniku znalazł się Dariusz Matecki, Michał Woś i Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości choruje na nowotwór, a jego stan się ostatnio pogorszył. Mimo to ekipa Tuska nie zwalnia i stara się odebrać Ziobrze poselski immunitet, mowa jest również o wtrąceniu do aresztu.
Błaszczak: Chcą się zemścić na Ziobrze
Chcemy przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS wobec nagonki, jaka ma miejsce w stosunku do ministra Zbigniewa Ziobro. Donaldowi Tuskowi bardzo się spieszy i mimo tego, że posiedzenie komisji odbędzie się jutro, to już w nocnym porządku obrad zostało zawarte sprawozdanie komisji o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Bez względu na to, jak postanowi komisja, ten punkt został wpisany w porządek
— poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.
Wprost stwierdził, że nie o prawo tu chodzi, a jedynie o polityczną zemstę Koalicji 13 Grudnia.
Wszyscy dokładnie wiemy, co postanowi komisja regulaminowa, czyli to, co zapowiedział Donald Tusk. Podkreślam, że działania ministra Ziobry miały charakter legalny. Dziś Polską rządzą podli ludzie, którzy kierują się zemstą, łamią prawo i uważają, że za to nie odpowiedzą
— podkreślił.
Kanthak: Woźniak obciążył Żurka i Bodnara
Głos zabrał także Jan Kanthak, który wskazał na absurdalny wymiar sytuacji. Ziobro ma odpowiadać za coś, pod czym podpisał się również… Adam Bodnar i Waldemar Żurek.
Prokurator Piotr Woźniak niezły bigos zgotował Żurkowi, bo zapisał Żurka i Bodnara do zorganizowanej grupy przestępczej Ziobry. Zgodnie z zarzutami, które mu się stawia, dla niektórych organizacji miał usiłować przywłaszczyć pieniądze, to do czego dotarli dziennikarze? Tym organizacjom, którym minister Ziobro usiłował przywłaszczyć, to Bodnar i Żurek wypłacili pieniądze na podstawie tych umów, na podstawie których minister Ziobro ma usłyszeć zarzuty
— powiedział.
Następnie kontynuował:
Pięknie pan Woźniak wsadził na minę Żurka i Bodnara. To pokazuje, z jakiego rodzaju hucpą mamy do czynienia. Wszystko jest jedną wielką parodią wymiaru sprawiedliwości.
Kaleta: Tusk mści się na PiS
Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na fakt, że ekipy Tuska nie obchodzi spełnianie własnych obietnic, które złożyli Polakom. Chodzi tylko i wyłącznie o polityczną wendettę.
Zapewne większość z nas pamięta słynne 100 konkretów Donalda Tuska. Tusk skupia się tylko na tym, żeby obecną opozycję wsadzić do więzień i dla tego rządu nie liczy się to, że dzisiaj ludzie ze szpitali są odsyłani z kwitkiem, bo NFZ nie ma pieniędzy. Te represje polityczne nie mają nic wspólnego z prawem. To bardzo skrzętnie przygotowywana operacja
— wyjaśnił.
Poseł przypomniał wcześniejsze akty bezprawia, których dopuścił się rząd Koalicji 13 Grudnia.
Siłowo i bezprawnie przejęto Prokuraturę Krajową po to, by tworzyć zespoły do ścigania opozycji. Odsunięto sędziów, którzy nie są zaufani, żeby mieć pewność, że żądza Tuska do wsadzania opozycji do więzień będzie realizowana. Ustawienie tej szopki mechanizmu represji wobec opozycji trwało 2 lata. Każde z tych działań łamie prawo i jest bezprawne. Pokazuje to siłę bezprawia i aparatu represji, który skonstruowano
— wymienił były wiceszef MS.
Śliwka: Wniosek pisał przez prawniczego analfabetę
Z kolei Andrzej Śliwka postanowił odnieść się do samego wniosku o uchylenie Ziobrze immunitetu.
Wniosek Prokuratury Krajowej to 166 stron, które było pisane przez analfabetę prawniczego i zawiera gigantyczne błędy merytoryczne. Wniosek został podpisany przez pana Woźniaka, który mieni się prokuratorem PK, gdzie wszyscy wiemy, że jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej, więc podpisanie przez niego wniosku jest błędem formalnym
— zaznaczył.
Dodał również:
Zarzuty kierowane wobec ministra Ziobry dotyczą tego, że niby dokonał przekroczenia uprawnień z art. 231. Ma to polegać na tym, że minister Michał Woś przekazał środki ze skarbu państwa do skarbu państwa. Minister Woś był uprawniony do przekazania tych środków. Kolejny zarzut jest taki, że nie dotrzymał właściwego nadzoru nad ministrem Romanowskim, który podpisywał umowy jako sekretarz stanu, a nie podsekretarz. Taka jest waga tych zarzutów.
Głosowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu odbędzie się 6 listopada 2025 roku.
