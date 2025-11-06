„W sędziowskiej todze zasiadał Tomasz Trębicki, syn działaczki PO - Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego…” - napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. Na wpis prezesa PiS zareagował szef MSWiA, co dosadnie skwitował Piotr Gliński, były minister kultury.
„Oczom nie mogłem uwierzyć”
Rozprawie z prywatnego aktu oskarżenia europosła KO Krzysztofa Brejzy przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu przewodniczył… sędzia Tomasz Trębicki. To syn działaczki PO Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego. Ponadto również Trębicki w przeszłości wydał nakaz aresztowania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Mówicie, że mamy dzisiaj niezależne sądy? Otóż stawiłem się dzisiaj w sądzie - choć stawiennictwo nie było obowiązkowe - i oczom nie mogłem uwierzyć: w sędziowskiej todze zasiadał Tomasz Trębicki, syn działaczki PO - Zofii Trębickiej, byłej dyrektor biura poselskiego Marcina Kierwińskiego… Co więcej, to sędzia awansowany przez p. Żurka na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, na co dzień skrajnie zaangażowany politycznie. Macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego tak bardzo chcieli przejąć wymiar sprawiedliwości?
— napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ WIĘCEJ: Co za „przypadek”! Prezes PiS: W sądzie oczom nie mogłem uwierzyć. W todze zasiadał Tomasz Trębicki, syn działaczki PO
„Grzebanie w życiorysach”
Do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zwrócił się potem sam Marcin Kierwiński.
Panie Kaczyński, wyspecjalizowaliście się w obrzydliwym grzebaniu w życiorysach sędziów, dziennikarzy, polityków. Proponuję dla odmiany wyspecjalizować się w przestrzeganiu prawa. To pomaga na skołatane nerwy
— napisał nerwowo szef MSWiA, chcąc zaczepić lidera PiS.
„Wrażliwiec się znalazł”
Z kolei na wpis Marcina Kierwińskiego dosadnie zareagował Piotr Gliński.
No nie, Kierwa się oburzył, że przewał z tym Trębickim to „obrzydliwe grzebanie w życiorysach”. Wrażliwiec się znalazł. Może dlatego, że tatuś, PRL-owski generał, komuch, pewnie ideowy, bo nie pogardził stołkiem prezesa miejskiej spółki? Wiadomo: „służba! poświęcenie”…
— napisał były wicepremier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744957-kierwinski-zaczepia-prezesa-pis-glinski-ripostuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.