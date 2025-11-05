„Pan Smolarz z PSL kłamie w oświadczeniu KOWR-u, 27 października, że nie może odkupić tej działki. Podczas gdy w księdze wieczystej, w akcie notarialnym jest 8 warunków, pod którymi może odkupić. Rozliczcie się z tej afery, kiedy będą u was nie zawieszenia, ale dymisje? Przede wszystkim Smolarza i Laska” - powiedział poseł PiS Marcin Horała z mównicy sejmowej, odnosząc się do rządu Koalicji 13 Grudnia ws. działki pod CPK.
Horała wzywa do dymisji
Były pełnomocnik rządu ds. CPK w rządzie Zjednoczonej Prawicy zwrócił uwagę na fakt, że Piotr Wielgomas wsparł Rafała Trzaskowskiego podczas kampanii prezydenckiej.
Mówicie o zaprzyjaźnionym multimilionerze. Zaprzyjaźnionym, ale z wami. Wraz z rodziną wpłacił 200 tys. żywą gotówką na kampanię Trzaskowskiego. Jego firma sponsorowała Campus Polska. Pan minister Lasek mówi, że się w kwietniu dowiedział, że ta działka jest prywatna, a pół roku świadomie, swoją decyzją, przedstawia nową strategię zagospodarowania otoczenia, które centrum magazynowe lokuje na tej prywatnej działce, przysparzając jej właśnie tego wzrostu wartości
— powiedział.
Dodał również:
Pan Smolarz z PSL kłamie w oświadczeniu KOWR-u, 27 października, że nie może odkupić tej działki. Podczas gdy w księdze wieczystej, w akcie notarialnym jest 8 warunków, pod którymi może odkupić. Rozliczcie się z tej afery, kiedy będą u was nie zawieszenia, ale dymisje? Przede wszystkim Smolarza i Laska.
Krajewski odpowiada Horale
Głos w sprawie zabrał również minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podczas jego wystąpienia z sali plenarnej padła sugestia, żeby zdymisjonować Henryka Smolarza.
Dzisiaj przy dobrej woli obu stron chcę poinformować wysoką izbę, że dokonaliśmy porozumienia stron. Smolarz jeszcze musi rozliczyć tych, którzy te decyzje podejmowali, tak żeby wsadzić do więzienia tych, którzy złamali prawo […] odzyskamy działkę, odstępują strony od tych warunków, na podstawie tego będzie można swobodnie odkupić tę działkę za pieniądze, które wtedy były wydane przez KOWR
— mówił.
Hołownia dworuje z Campusu Trzaskowskiego
Swoje trzy grosze wtrącił również ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 postanowił dworować z całej sytuacji.
Ale przyznacie też państwo, że logistykę miał dobrą, że tych musów z Telusem na Campus nie wysłał
— powiedział.
Dziś odbyło się spotkanie szefostwa KOWR z wiceprezesem Dawtony Wielgomasem. Doszło do porozumienia, działka w Zabłotni zostanie zwrócona Skarbowi Państwa, po cenie pierwotnego zakupu. Wcześniej do dymisji dyrektora KOWR Smolarza wzywała też Konfederacja.
