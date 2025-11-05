„Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Dwa tygodnie temu mówiłem, że rozbroimy ETS2, czyli opłaty za ogrzewanie i transport, na które zgodził się Morawiecki. Dziś to się stało. ETS2 odłożony, a jego rewizję Komisja Europejska musi przygotować w najbliższym czasie. Robimy, nie gadamy” - podkreślił dziś premier Donald Tusk, komentując decyzję krajów UE o opóźnieniu wejścia w życie ETS2 o rok. Jego narracja nie spotkała się jednak z uznaniem i poklaskiem wielu komentatorów i polityków w mediach społecznościowych. „Toniemy proszę Państwa. Właśnie Tusk sprzedał Wasze portfele za propozycję przesunięcia ETS2 na 2028 rok - czyli na PO wyborach. Zapłacicie za zielone szaleństwo tyle samo (albo i więcej) tyle, że rok później” - napisał na X europoseł PiS Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.
Ministrowie środowiska państw UE zgodzili się dzisiaj na ustanowienie celu klimatycznego na 2040 r. - do tego czasu emisje gazów cieplarnianych dla Unii mają zostać zmniejszone o 90 proc. względem 1990 r. Nowy cel uzupełni obecnie obowiązujące w UE prawo klimatyczne, zgodnie z którym w 2030 r. wspólnota obniży emisje o 55 proc., a w 2050 r. stanie się klimatycznie neutralna. Ponadto kraje zagłosowały za tym, aby opóźnić wejście w życie ETS2 o rok.
Władza w samozachwycie
Premier Donald Tusk już odtrąbił „sukces” w mediach społecznościowych dot. odroczenia wprowadzenia ETS.
Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Dwa tygodnie temu mówiłem, że rozbroimy ETS2, czyli opłaty za ogrzewanie i transport, na które zgodził się Morawiecki. Dziś to się stało. ETS2 odłożony, a jego rewizję Komisja Europejska musi przygotować w najbliższym czasie. Robimy, nie gadamy
— napisał na platformie X premier Donald Tusk.
Przyjęty za czasów PiS system ETS2 będzie opóźniony, kraje członkowskie UE właśnie uzgodniły ten fakt z Komisją Europejska. Dyrektywa przejdzie też głęboką rewizję, zasady ETS2 zostaną zmienione. Jesteśmy skuteczni! Europa słucha Polski! Sprzątamy po PiS!
— napisała z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Środowe głosowanie ministrów nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny kształt przepisów zmienionego prawa klimatycznego UE zostanie przyjęty po negocjacjach Rady UE reprezentującej państwa członkowskie i Parlamentu Europejskiego.
ETS2 (system handlu uprawnieniami do emisji) to rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami CO2, które ma objąć sektory budownictwa i transportu drogowego. Jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale dla gospodarstw domowych oznacza to potencjalny wzrost kosztów paliw i ogrzewania. W praktyce opłata będzie doliczana do cen paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy benzyna.
„To samo kłamstwo i mydlenie oczu”
Informacja ws. opóźnienia ETS2 i samozachwyt premiera Donalda Tuska oraz Pauliny Hennig-Kloski nie spotkały się z uznaniem komentatorów w mediach społecznościowych.
Kapitulacja❗️ Tusk, którego w Brukseli nikt nie ogra, właśnie zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki. Ogłoszono porozumienie ministrów UE ENVI w sprawie celu klimatycznego na 2040 r. 90% redukcji emisji to bankructwo Europy i bieda jej mieszkańców. Wprowadzona elastyczność: ❌85% redukcja emisji krajowych ❌5% międzynarodowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla od 2036 r., z fazą pilotażową w latach 2031-35 ❌klauzula przeglądowa z elastycznością w zakresie dodatkowych 5% uprawnień do emisji dwutlenku węgla nic nie da. Toniemy proszę Państwa. Właśnie Tusk sprzedał Wasze portfele za propozycję przesunięcia ETS2 na 2028 rok - czyli na PO wyborach. Zapłacicie za zielone szaleństwo tyle samo (albo i więcej) tyle, że rok później
— napisał Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.
UE dokręca śrubę: –90% emisji do 2040 r., a Donald Tusk - ograny! W kuluarach jedynie błaga o przesunięcie ETS2 o jeden rok, żeby skutków jego zgody Polacy nie odczuli przed wyborami 2027. Ten manewr już widzieliśmy przed wyborami prezydenckimi, w sprawie umowy UE-Mercosur… To jest to samo kłamstwo i mydlenie oczu Polakom. W Parlamencie Europejskim będziemy walczyć o zablokowanie tych przepisów
— podkreślił europoseł PiS i b. rzecznik rządu Piotr Müller.
Uwaga, oszuści! Nie daj się oszukać Platformie Obywatelskiej. Zobacz, jakie są fakty: ETS2 to ich dzieło! 18 kwietnia 2023 roku odbyło się końcowe głosowanie nad rewizją dyrektywy ETS, która wprowadza ETS na transport i budynki (część pakietu Fit for 55). Wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy głosowali ZA (jak widać na zdjęciu). PiS był przeciw
— ostrzegał b. wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.
„Po wyborach wszystko wróci ze zdwojoną mocą”
Odłożony na następny rok po wyborach. A w 2028 ETS2 wejdzie w życie
— napisał Piotr Gursztyn.
ETS2 został po prostu przesunięty o rok, z wyborczego 2027 na 2028. Nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek zmianach ani o planach jego rewizji. UE doskonale wie, że wejście ETS2 w 2027 oznaczałoby dla Pana przegraną, więc robi przysługę: przesuną pakt migracyjny, przesuną ETS2, a po wyborach wszystko wróci ze zdwojoną mocą
— zaznaczył Adam Czarnecki.
Przegrywamy mecz z Unią Europejską 2:0 i cieszymy się, że doliczono 3 min
— ocenił Michał Nieznański.
I wprowadzono jeszcze nowy cel 90% redukcji emisji do 2040 roku, ale o tym Pan Premier już nie wspomni, bo nie pasowałoby do narracji
— zauważył Patryk Spaliński.
Brawo👏 zwłaszcza, że rozwiązuje pan problem, który stworzyli pańscy ludzie… (poniżej protokół głosowania w PE w spr. wprowadzenia ETS2)
— podkreślił Szymon Szereda.
CZYTAJ TEŻ:
— To szaleństwo nie ma końca! Kraje UE uzgodniły nowy cel klimatyczny. Do 2040 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 90 proc.
— Któż by się spodziewał… Niemcy nie odczują bolesnych skutków ETS2? Za to Polak dostanie nawet o 150 proc. wyższe rachunki za ogrzewanie!
— ETS2 nie można zablokować? Morawiecki alarmuje ws. szkodliwego systemu. „Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy!”
— Blaga Tuska i Brukseli ws. ETS2. „Jesteśmy świadkami poważnego zwrotu”. Premier chwali się „rewizją” w konkluzjach, która nic nie znaczy!
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744950-tusk-pieje-z-zachwytu-ws-ets2-klamstwo-i-mydlenie-oczu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.