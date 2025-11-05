TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Piotr Czauderna: Mamy do czynienia z ogromną dziurą budżetową w Narodowym Funduszu Zdrowia

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź O sytuacji w NFZ mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Czauderna, doradca Prezydenta RP, wybitny chirurg dziecięcy / autor: Fratria
O sytuacji w NFZ mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Czauderna, doradca Prezydenta RP, wybitny chirurg dziecięcy / autor: Fratria

„Narodowy Fundusz Zdrowia jest w sytuacji trwałej nierównowagi między swoimi wydatkami a wpływami i w rzeczywistości funkcjonuje w oparciu o dotację budżetową. Składki, które są zbierane, są niewystarczające, żeby pokryć koszty leczenia Polaków” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Czauderna, doradca Prezydenta RP, wybitny chirurg dziecięcy.

O sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Czauderna, doradca Prezydenta RP, wybitny chirurg dziecięcy.

Nie jest dobrze, ponieważ mamy do czynienia z ogromną dziurą budżetową w Narodowym Funduszu Zdrowia. Trzeba zdać sobie sprawę, że sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia od dłuższego czasu narastała. To nie jest tak, że nagle zadziało się coś wyjątkowego, tylko to jest skutek przewlekłego kryzysu, który się zaostrzył…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych