Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek ponownie przesłał do Trybunału Stanu wrześniowy wniosek PK ws. uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Wcześniej zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zwrócił wniosek prokuraturze, ponieważ nie było na nim podpisu „kontynuującego sprawowanie stanowiska Prokuratora Krajowego” Dariusza Barskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Krótka piłka ws. immunitetu sędzi prof. Manowskiej! Andrzejewski zwrócił wniosek prokuraturze, bo nie podpisał go legalny PK prok. Barski
Po umorzeniu sprawy uchylenia immunitetu przewodniczącej TS sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej pod koniec września prokuratura skierowała kolejny wniosek o pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Wcześniejsze postępowanie zostało 18 września br. umorzone ze względu na karygodne błędy proceduralne prokuratury. W sprawie przesłuchano bowiem większość członków TS, co uniemożliwiało im późniejsze rozpatrzenie i osądzenie sprawy I prezes SN prof. Manowskiej.
Wrześniowy wiosek został odesłany prokuratorom Żurka, ponieważ nie podpisał go legalnie sprawujący urząd Prokuratora Krajowego Dariusz Barski. W datowanym na 23.10.2025 piśmie, kierujący obecnie pracami TS Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku uznając, że decyzje kadrowe Jacka Bilewicza i Dariusza Korneluka, jako „uzurpatorów”, mogą budzić wątpliwości co do legalności, a tym samym wniosek nie pochodzi od „uprawnionego oskarżyciela”.
Prokurator Generalny stwierdził jednocześnie, że wydane przez Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie przedmiotowego wniosku w celu „uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych” jest całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie dotyczącym prawidłowości powołań prokuratorskich
— czytamy w komunikacie neo-Prokuratury Krajowej.
CZYTAJ TAKŻE” Prezesi dwóch izb SN protestują przeciw działaniom Żurka! „Przywodzą na myśl nieuchronne skojarzenia z czasami PRL”
Żurek ma problem
Neo-Prokuratura Krajowa twierdzi teraz, że prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowisko prokuratorskie powołuje Prokurator Generalny. Tym samym wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez PG, więc „umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości”. Warto jednak dodać, że Prokurator Generalny nie ma uprawnień do zmiany Prokuratora Krajowego bez zgody prezydenta RP, a to właśnie miało miejsce tuż po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska.
Żurek powołuje się na regulamin TS i uważa, że zastępca przewodniczącego Piotr Andrzejewskiego powinien niezwłocznego nadać wnioskowi wysłanemu pod koniec września nadać bieg. Odmawia także kierującemu pracami Trybunału prawa do wydania zarządzenia o jego zwrocie, jako decyzji wydanej w składzie jednoosobowym, nieprzewidzianym w ustawie o Trybunale Stanu. Zgodnie z Konstytucją RP pociągnięcie członka TS do odpowiedzialności karnej wymaga zgody Trybunału Stanu.
Odrębny wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego trafił również do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN – posiedzenie wyznaczono na dziś.
CZYTAJ TAKŻE:
— Żurek w Luksemburgu atakuje I prezes SN: „Powinna złożyć rezygnację”. Szefowa KRS: Wstyd na arenie międzynarodowej. Minister drwal!
— Prok. Nowak pokazał „dekret” Tuska. Sędzia Pawłowicz: Jako prawnicy wiecie, że w Konstytucji RP aktów o takiej nazwie nie ma
— Zamach na PK i Bodnar vs. Tusk! Zestawienie tych wypowiedzi stało się hitem. „W odstępie kilku godzin”; „Nie kłóćcie się panowie
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744942-zurkowcy-wyslali-ten-sam-wniosek-ws-immunitetu-manowskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.