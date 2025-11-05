WIDEO

Nie dajecie pieniędzy na leczenie, a pod pozorem reorganizacji szpitali zmierzacie do ich likwidacji. To jest destrukcja! Państwo potraficie w różny sposób robić burzę polityczną, a nie potraficie wystąpić w imieniu pacjentów, ich potrzeb i dramatów” - mówiła z trybuny sejmowej posłanka PiS i b. minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Posłanka PiS w mocnych słowach podsumowała w Sejmie politykę rządu w kontekście służby zdrowia wskazując, że determinuje ją „znieczulica”.

Znieczulica tego rządu na cierpienie chorych jest niewyobrażalna. Szpitale dzisiaj realnie przestają przyjmować pacjentów i nie mówimy już o kolejkach czy miesiącach oczekiwania. Mówimy zdecydowanie o tym, że pacjenci, również onkologiczni, mają wrócić za rok. To słyszą dzisiaj w szpitalach. Jesteście absolutnymi kłamcami wyborczymi

— mówiła.

Odniosła się również do najnowszych planów Ministerstwa Zdrowia ws. ustanowienia położnych na SOR i szpitalnych Izbach Przyjęć.

Dzisiaj na ten dramat pani minister absolutnie nie reaguje. Minister zdrowia w rządzie Tuska, zamiast dzisiaj działać, mówi, że 30 proc. szpitali w Polsce to nadmiar i że nie są potrzebne! A w SOR-ach i Izbach Przyjęć chcecie wstawić położną, żeby odbierały porody. To brzmi, jak wasz program „SZNUR”, o którym mówiła minister Leszczyna. To jest skandal!

— punktowała posłanka PiS.

Nie dajecie pieniędzy na leczenie, a pod pozorem reorganizacji szpitali zmierzacie do ich likwidacji. To jest destrukcja! Państwo potraficie w różny sposób robić burzę polityczną, a nie potraficie wystąpić w imieniu pacjentów, ich potrzeb i dramatów

— podkreśliła Katarzyna Sójka.

