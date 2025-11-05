„Na 12 listopada Zbigniew Ziobro ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu” - powiedział przyjaciel byłego ministra sprawiedliwości w rozmowie z „Super Expressem”. Jutro w Sejmie zostanie rozpatrzony wniosek o odebranie Ziobrze immunitetu. Rząd Donalda Tuska planuje umieścić byłego ministra sprawiedliwości w areszcie, co może mieć fatalne skutki.
Od kilku dni toczy się zażarty spór o przyszłość Zbigniewa Ziobro. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłą PiS. Zarzuty są absurdalne. Ziobro jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie Ziobro przebywa na Węgrzech, a wniosek o uchylenie immunitetu ma być rozpatrzony 6 listopada 2025 roku.
Koalicja 13 Grudnia na czele z Donaldem Tuskiem planuje wtrącić Ziobrę do aresztu, co w połączeniu z chorobą nowotworową może doprowadzić do fatalnych skutków. Politycy PiS alarmują, że był minister sprawiedliwości może nie przeżyć pobytu w zamknięciu.
Ważne badania Ziobry w Brukseli
Okazuje się, że potencjalny areszt może uniemożliwić Ziobrze udanie się na bardzo ważne badania. Dziennik „Super Express” dotarł do przyjaciela Ziobry, który alarmuje ws. stanu jego zdrowia.
Na 12 listopada Zbigniew Ziobro ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu w celu dodatkowych badań i weryfikacji gorszych wyników krwi. W dodatku Zbyszek lekko chudnie, co też go niepokoi
— powiedział.
Dziennik dowiedział się jakie badania czekają byłego ministra sprawiedliwości: OB (odczyn Biernackiego), CRP (białko C-reaktywne), CA 19-9 (antygen węglowodanowy 19-9), CEA (antygen rakowo-płodowy), gastroskopia, PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna z Tomografią Komputerową) oraz morfologia krwi z rozmazem.
xyz/”Super Express”
