Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki poinformował dziś, że po dwóch latach pracy odchodzi z resortu aktywów państwowych. Nie podał jednak powodu swojego odejścia. Informacja ta - delikatnie mówiąc - wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych. „Podziękowań dla szefa - ministra Wojciecha Balczuna brak…” - zauważył na X Patryk Michalski.
Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz są na horyzoncie nowe wyzwania
— napisał Robert Kropiwnicki na platformie X.
Robert Kropiwnicki na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych został powołany 13 grudnia 2023 roku.
„Jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą?”
Decyzja Roberta Kropiwnickiego wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych i stała się okazją do wypomnienia najbardziej kontrowersyjnych elementów jego działalności w rządzie Donalda Tuska.
O nie! Tak się nie robi! Dlaczego Pan nie poczekał na artykuł o sobie?! Pisanie o byłym ministrze to już nie będzie to samo. Ale licznik ukrywania przez Pana informacji dalej tyka!
— napisał Szymon Jadczak.
Bardzo się cieszymy i Pracownicy Poczty Polskiej jeszcze w ilości 49 000 również! Pracownicy będą pamiętać: łamanie kodeksu pracy-raport Główny Inspektorat Pracy za nieprawidłowości przy PDO za ukrywanie kosztów delegacji zarządu PP, za zwolnienia pracowników, za pogardę Pracowniczą! Do widzenia!
— zaznaczył NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej
Są i dobre wiadomości dziś. Oby to znaczyło, że kończy się czas pogardy dla pracowników Poczty Polskiej, łamanie prawa i niebywała buta i arogancja
— wyraziła nadzieję Paulina Matysiak.
Podziękowań dla szefa - ministra Wojciecha Balczuna brak…
— zauważył Patryk Michalski.
Ojej minister Kropiwnicki przestaje być ministrem. I jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą? Jak to jak, podbije kilometrówki
— ironizował Marcin Kowalski.
„Teraz na horyzoncie są nowe mieszkania…”
W ostatnie zdanie wkradł się błąd. Powinno ono brzmieć „teraz na horyzoncie są nowe mieszkania…”
— napisał Krzysztof Karnkowski.
Aż strach się bać co to za nowe wyzwania! „Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki” poprzez obsadzanie swoimi ludźmi SSP
— zauważyła olasem.
Na otarcie łez pozostaje posłem, członkiem komisji reprywatyzacyjnej, członkiem KRS oraz sporym landlordem
— podkreślił z goryczą Konrad Wiślicz-Węgorowski.
„Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki.” Piękne słowa. Aż łezka się kręci na myśl o tych wszystkich przyjaciołach pana ex-Ministra, którzy właśnie pakują kartony
— ironizował Sebastian Meitz.
