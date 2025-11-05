KOMENTARZE

Robert Kropiwnicki odchodzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zapowiedział "nowe wyzwania". "Jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą?"

Robert Kropiwnicki / autor: Fratria/X
Robert Kropiwnicki / autor: Fratria/X

Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki poinformował dziś, że po dwóch latach pracy odchodzi z resortu aktywów państwowych. Nie podał jednak powodu swojego odejścia. Informacja ta - delikatnie mówiąc - wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych. „Podziękowań dla szefa - ministra Wojciecha Balczuna brak…” - zauważył na X Patryk Michalski.

Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz są na horyzoncie nowe wyzwania

— napisał Robert Kropiwnicki na platformie X.

Robert Kropiwnicki na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych został powołany 13 grudnia 2023 roku.

Jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą?”

Decyzja Roberta Kropiwnickiego wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych i stała się okazją do wypomnienia najbardziej kontrowersyjnych elementów jego działalności w rządzie Donalda Tuska.

O nie! Tak się nie robi! Dlaczego Pan nie poczekał na artykuł o sobie?! Pisanie o byłym ministrze to już nie będzie to samo. Ale licznik ukrywania przez Pana informacji dalej tyka!

— napisał Szymon Jadczak.

Bardzo się cieszymy i Pracownicy Poczty Polskiej jeszcze w ilości 49 000 również! Pracownicy będą pamiętać: łamanie kodeksu pracy-raport Główny Inspektorat Pracy za nieprawidłowości przy PDO za ukrywanie kosztów delegacji zarządu PP, za zwolnienia pracowników, za pogardę Pracowniczą! Do widzenia!

— zaznaczył NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej

Są i dobre wiadomości dziś. Oby to znaczyło, że kończy się czas pogardy dla pracowników Poczty Polskiej, łamanie prawa i niebywała buta i arogancja

— wyraziła nadzieję Paulina Matysiak.

Podziękowań dla szefa - ministra Wojciecha Balczuna brak…

— zauważył Patryk Michalski.

Ojej minister Kropiwnicki przestaje być ministrem. I jak on sobie poradzi bez fury z kierowcą? Jak to jak, podbije kilometrówki

— ironizował Marcin Kowalski.

Teraz na horyzoncie są nowe mieszkania…”

W ostatnie zdanie wkradł się błąd. Powinno ono brzmieć „teraz na horyzoncie są nowe mieszkania…”

— napisał Krzysztof Karnkowski.

Aż strach się bać co to za nowe wyzwania! „Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki” poprzez obsadzanie swoimi ludźmi SSP

— zauważyła olasem.

Na otarcie łez pozostaje posłem, członkiem komisji reprywatyzacyjnej, członkiem KRS oraz sporym landlordem

— podkreślił z goryczą Konrad Wiślicz-Węgorowski.

„Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki.” Piękne słowa. Aż łezka się kręci na myśl o tych wszystkich przyjaciołach pana ex-Ministra, którzy właśnie pakują kartony

— ironizował Sebastian Meitz.

