Jest porozumienie KOWR i Piotra Wielgomasa. Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu!

Henryk Smolarz, Piotr Wielgomas i Stefan Krajewski / autor: TVP Info

Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu. „Doszło do spotkania. Było wykazane bardzo dużo dobrej woli i ta dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym” – powiedział Henryk Smolarz, dyrektor generalny KOWR.

Dziś w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się spotkanie przedstawicieli tej instytucji m.in. z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki.

Zrobimy wszystko, by ta działka wróciła do zasobu Skarbu Państwa i tak też się dzieje. Dzisiaj przy dobrej woli obu stron ustaliliśmy zasady

— dodał Stefan Krajewski, minister rolnictwa.

Dziękuję panu Piotrowi Wielgomasowi”

Dziękuję panu Piotrowi Wielgomasowi. Doszło do spotkania. Było wykazane bardzo dużo dobrej woli i ta dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie, mówiąc bardzo potocznie, zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Pan Piotr (Wielgomas) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu i bardzo dziękuję za taką postawę

— wskazał Henryk Smolarz.

Przede wszystkim jestem rolnikiem i nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem w swoich pierwotnych oświadczeniach – byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji. Udało nam się z panem dyrektorem i ministrem rozwiązać tę sprawę i podpisać porozumienie

— dodał Piotr Wielgomas.

Wielgomas dopytywany o próby kontaktu ws. odkupu ziemi wskazał, że „pierwszy kontakt miał miejsce w sierpniu tego roku”.

Co do pozostałych nie mam takiej wiedzy

— zaznaczył.

