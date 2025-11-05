Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu. „Doszło do spotkania. Było wykazane bardzo dużo dobrej woli i ta dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym” – powiedział Henryk Smolarz, dyrektor generalny KOWR.
Dziś w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się spotkanie przedstawicieli tej instytucji m.in. z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki.
Zrobimy wszystko, by ta działka wróciła do zasobu Skarbu Państwa i tak też się dzieje. Dzisiaj przy dobrej woli obu stron ustaliliśmy zasady
— dodał Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
„Dziękuję panu Piotrowi Wielgomasowi”
Dziękuję panu Piotrowi Wielgomasowi. Doszło do spotkania. Było wykazane bardzo dużo dobrej woli i ta dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie, mówiąc bardzo potocznie, zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Pan Piotr (Wielgomas) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu i bardzo dziękuję za taką postawę
— wskazał Henryk Smolarz.
Przede wszystkim jestem rolnikiem i nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem w swoich pierwotnych oświadczeniach – byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji. Udało nam się z panem dyrektorem i ministrem rozwiązać tę sprawę i podpisać porozumienie
— dodał Piotr Wielgomas.
Wielgomas dopytywany o próby kontaktu ws. odkupu ziemi wskazał, że „pierwszy kontakt miał miejsce w sierpniu tego roku”.
Co do pozostałych nie mam takiej wiedzy
— zaznaczył.
