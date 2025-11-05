PILNE!

To szaleństwo nie ma końca! Kraje UE uzgodniły nowy cel klimatyczny. Do 2040 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 90 proc.

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Komisja Europejska / autor: Fratria
Komisja Europejska / autor: Fratria

Ministrowie środowiska państw UE zgodzili się dzisiaj na ustanowienie celu klimatycznego na 2040 r. - do tego czasu emisje gazów cieplarnianych dla Unii mają zostać zmniejszone o 90 proc. względem 1990 r. Ponadto Polsce i innym przeciwnikom systemu ETS2 udało się opóźnić jego wejście w życie o rok.

Głosowanie ministrów nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny kształt przepisów zmienionego prawa klimatycznego UE zostanie przyjęty po negocjacjach Rady UE reprezentującej państwa członkowskie i Parlamentu Europejskiego.

Nowy cel uzupełni obecnie obowiązujące w UE prawo klimatyczne, zgodnie z którym w 2030 r. Wspólnota obniży emisje o 55 proc., a w 2050 r. stanie się klimatycznie neutralna (wszelkie emisje mają być równoważone poprzez pochłanianie).

CZYTAJ TEŻ:

Któż by się spodziewał… Niemcy nie odczują bolesnych skutków ETS2? Za to Polak dostanie nawet o 150 proc. wyższe rachunki za ogrzewanie!

ETS2 nie można zablokować? Morawiecki alarmuje ws. szkodliwego systemu. „Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy!”

TYLKO U NAS. Anna Zalewska: Rewizja ma polegać na tym, żeby łatwiej wdrożyć ETS2. Donald Tusk w tej chwili mydli nam oczy

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych