„Nie wiem. Nie jestem w stanie stawiać się na miejscu ministra Ziobry ani jego rodziny, to są ich decyzje. Ani nie jestem w stanie podpowiadać tego” - powiedział prof. Przemysław Czarnek na antenie Polsat News, pytany, czy na miejscu Zbigniewa Ziobry wróciłby z Węgier. Wiceprezes PiS zwrócił się również z apelem do posłów PSL i Polski 2050 w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
Były minister edukacji został poproszony o skomentowanie słów Donalda Tuska, który zwrócił się do Zbigniewa Ziobry, że ma nadzieję, iż „nie będzie fujarą ani miękiszonem”.
Jako fujara lub miękiszon przejdzie do historii pan Tusk, który zamiast zajmować się tym, że nie ma pieniędzy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności, na obniżanie ludziom cen energii, na ratowanie i JSW, na zmniejszenie dziury budżetowej, długu publicznego. Na radzie ministrów zajmuje się chorym, śmiertelnie człowiekiem i jeszcze wyzywa go od per fujara bądź miękiszon. Tego nie było nigdy w historii tego państwa
— odpowiedział prof. Czarnek.
Wiceprezes PiS zwrócił uwagę na fakt, że rząd Koalicji 13 Grudnia ściga ciężko chorego Ziobrę stosując przy okazji metody rodem ze słusznie minionego systemu…
Minister Ziobro choruje na rzadki rodzaj nowotworu. […] Cudem uniknął śmierci dzięki skomplikowanym zabiegom onkologicznym wykonywanym w Polsce i poza granicami kraju, i dalej te zabiegi są wykonywane. Czy pan sobie wyobraża, że minister Ziobro, który jest tylko z zemsty aresztowany i osadzony w więzieniu na 2 miesiące, być może w kajdankach zespolonych, prowadzony osobno do ubikacji, jak pani Urszula, Karolina - te przykłady są z teraz, nie z PRL-u, nie ze stalinizmu - albo jak ksiądz Olszewski, albo jak Darek Matecki, i ma szansę przetrwać te 2 miesiące? Nie
— wyjaśnił.
Dodał również:
Sytuacja ministra Ziobro ma ogromne znaczenie. Minister Ziobro jest w stanie stawać przed każdą prokuraturą i sądem, tak jak to robił nawet przed komisją nielegalną. […] Ale wciskanie kogoś do więzienia tylko dlatego, że Tusk i Żurek są żądni zemsty, albo pan Czarzasty, jest po prostu bestialstwem nieznanym, nienotowanym w państwach cywilizowanych.
Czarnek apeluje do Polski 2050
Wiceprezes PiS został również zapytany, czy gdyby był na miejscu Ziobry, to wróciłby z Węgier do Polski.
Nie wiem. Nie jestem w stanie stawiać się na miejscu ministra Ziobry ani jego rodziny, to są ich decyzje. Ani nie jestem w stanie podpowiadać tego
— wyjaśnił.
Zwrócił się również do polityków partii Szymona Hołowni oraz PSL.
Natomiast podpowiadam posłom Polski 2050 i PSL-u: zdejmujcie immunitet, pan minister Ziobro stawi się na każde wezwanie prokuratury czy innego organu ścigania. Nie musicie go wsadzać do więzienia tylko dlatego, że Tusk czy Żurek oszaleli
— zaapelował.
Polowanie na czarownice trwa. Ekipa Tuska topi Polskę pod względem gospodarki i praworządności. Polacy coraz mocniej odczuwają nieudolność Koalicji 13 Grudnia, dlatego premier, który nie może zapewnić chleba, to organizuje tanie igrzyska dla swojego najtwardszego elektoratu…
